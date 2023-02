Integrante de Despierta América habla por primera vez del acoso que sufrió por sus orejas El equipo del show se volcó con su productora Stephanie Hernández quien compartió un duro testimonio sobre el bullying vivido de niña y las consecuencias en su etapa adulta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Univision y el equipo de Despierta América mostraron su apoyo a la iniciativa Aliados contra el bullying, un tema muy presente en muchos hogares que este miércoles se abordó en el show mañanero de la cadena. Varias integrantes del mismo, y expertos en el tema, hablaron de sus experiencias personales y aportaron luz al asunto que sigue causando estragos en niños y adultos. Además de Francisca, quien volvió a revivir el acoso sufrido tras ganar Nuestra Belleza Latina, hubo otra compañera del programa quien, por primera vez, se atrevió a contar públicamente el drama vivido en su niñez. Y no solo eso, también de las consecuencias en su vida adulta. Despierta América Despierta América contra el bullying | Credit: Despierta América/Youtube La productora Stephanie Hernández reconoció frente a sus compañeros y la audiencia el calvario que vivió siendo pequeña. Los ataques continuos por sus orejas la llevaron a vivir una auténtica pesadilla. "Siempre fui una niña muy delgada y, obviamente, mis orejas se veían más grandes, y eso fue lo que generó crítica, bullying y burlas entre los niños. Me llamaban Dumbo, que podía volar porque tenía las orejas muy grandes, se reían en mi cara, y eso me afectó a la autoestima. No quería ir a la escuela, lloraba todos los días", explicó ante la atenta mirada de sus colegas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque recibió todo el apoyo de sus padres e incluso se le propuso una operación de orejas, ella dijo que no porque "así es como Dios me hizo". En cambio, cuando se hizo adulta, Stephanie reconoce que esta situación sí tuvo consecuencias en ella quien finalmente decidió dar el paso hace un año y operarse. "Hace un año decidí operarme mis orejas, no quedé satisfecha porque siempre tenía ese complejo y desde entonces no me atrevía a hacerme una cola o peinarme como yo quería", reconoció. El miedo a la crítica fue lo que le llevó a esconder esta parte de su rostro. Sin embargo, Stephanie decidió acabar con este miedo silencioso y, en pleno directo, se puso en manos del estilista del show para dar el paso de mostrarse tal cual es. Por primera vez en público, Stephanie lució su cola de caballo ante la mirada de admiración, respeto y cariño de los allí presentes, y también los de casa. "No pueden dejar que esos comentarios opaquen la luz que brilla dentro de ti", manifestó. Y vaya si brilló. La productora superó esa prueba en vivo mostrándose con su espectacular peinado y convirtiéndose en ejemplo de que sí se puede.

