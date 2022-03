El reconocido productor Sebastián Krys pasó de coleccionar Grammys a luchar contra el párkinson Tras una vida repleta de éxitos, el productor musical argentino Sebastián Krys afronta a los 51 años el proyecto más difícil de su vida tras serle diagnosticada la enfermedad de Parkinson. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue una enfermedad lo que puso la primera piedra en la carrera de Sebastián Krys. Con 15 años, asentado en Miami tras emigrar con sus padres de su Argentina natal, se le diagnosticó la enfermedad de Gaucher, que causa el agrandamiento de varios órganos. Convaleciente en su casa, Krys alquiló en video el documental Bring on the Night del músico británico Sting y quedó prendado. "Después de ver[lo], supe que me iba a dedicar a ser productor". Treintaiséis años después es un profesional de renombre que ha trabajado con los artistas más reconocidos del medio, desde Shakira hasta Enrique Iglesias y Juanes o Will Smith y Elvis Costello, con los que ha ganado la friolera de seis Grammy y 13 Latin Grammy. Precisamente en la cresta del éxito fue que se topó de nuevo con una enfermedad. "El primer síntoma, viéndolo ahora, era más depresión y ansiedad. De repente me estaba yendo muy bien, estaba trabajando en cosas que me encantaban, pero estaba deprimido, ansioso, no encajaba lo que me estaba pasando en la vida y lo que sentía", cuenta el productor de 51 años, quien reside en Los Ángeles con su esposa Pamela y sus hijos, Nicolás y Gabriel, ambos mayores de edad. "Después empecé a sentir como temblores en la pierna, pero pensé que eran espasmos. No le presté mucha atención. Luego comencé a sentir rigidez al estar sentado o parado". Sebastian Krys - 16th Latin GRAMMY Awards - Premiere Ceremony Sebastian Krys - 16th Latin GRAMMY Awards - Premiere Ceremony | Credit: Rich Polk/WireImage El diagnóstico definitivo le llegó hace un par de años: enfermedad de Parkinson, que ya habían padecido su abuela y su madre. La devastadora noticia la compartió en Instagram para ahorrarse dar explicaciones sobre su estado. Desde entonces ha notado que se va transformando gradualmente en una persona debilitada. "Te vuelves muy consciente de que la gente te está mirando por cómo estás caminando, porque estás temblando. Yo entiendo a la gente que no quiere que se sepa, pero de alguna forma se va a saber". A pesar de la progresión de la dolencia, Krys sigue trabajando con la misma tenacidad con la que de jovencito logró colarse en los estudios de Emilio y Gloria Estefan en Miami el día en que faltaba la secretaria que siempre le cerraba el paso. "Llamé durante dos meses todos los días al estudio, una vez la recepcionista llegó tarde y me atendió la mánager y me dio una entrevista". Emilio Estefan, Gloria Estefan y Sebastian Krys Emilio Estefan, Gloria Estefan y Sebastián Krys. | Credit: Cortesía de Sebastián Krys "Empecé gratis sirviendo café, buscando pastelitos, tenía 21 recién cumplidos", recuerda el productor, quien ganó otro Latin Grammy el pasado noviembre por su trabajo en el álbum Origen (Universal) de Juanes. "[Le llamo] the wiseman (el sabio) debido a la claridad en sus apuntes. La mezcla de ingeniero+productor+buen gusto, lo convierten en una ecuación artística ganadora", asegura el músico colombiano. "En nuestro proceso de trabajo hemos pasado por varios momentos, pero definitivamente este, su momento actual, es el mejor". Juanes también destaca el carácter positivo del productor. "[Es] muy afilado y siempre [está] pensando fuera de la caja. La experiencia acumulada en todos sus años de carrera es invaluable. Además, cuando una persona tiene buen humor, y me refiero al buen humor fino y afilado, eso se traslada de alguna manera a la manera de encarar las cosas en el estudio". Juanes y Sebastián Krys Juanes y Sebastián Krys | Credit: Cortesía de Rafa Restrepo A su labor de productor, Krys le suma su compromiso con la Fundación Michael J. Fox, dedicada a encontrar una cura y terapias para el párkinson. "Es una enfermedad que se ve como que generalmente ataca a hombres blancos de edad avanzada. Y no es así. Esta enfermedad afecta a todo el mundo, de cualquier color, raza o género", destaca el argentino, quien desea darle más visibilidad en la comunidad hispana a la dolencia con la que viven casi 1 millón de pacientes en Estados Unidos. Por eso publicaron una guía en español para pacientes y sus familias. También participa en un estudio que busca detectar de manera temprana el riesgo de contraer párkinson. "Creo que es un estudio que puede cambiarlo todo", apunta. "Se necesita saber más del origen y la raíz de las cosas, de cómo empieza la enfermedad, cómo se manifiesta". El trascendental estudio llamado en inglés Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI), que tiene el potencial de darle un vuelco a la lucha contra la enfermedad, necesitan 100,000 voluntarios. Por eso Krys alienta a participar accediendo a esta web de la Fundación Michael J. Fox. Sebastian Krys Sebastian Krys en su estudio. | Credit: Cortesía de Sebastián Krys Además del párkinson, su labor filantrópica incluye un show benéfico para recaudar fondos que produce con su hermano Alex y que empezaron en tributo a la desaparecida cantante colombiana Soraya, que falleció de cáncer de mama en 2006. Lo que no se plantea es quedarse de brazos cruzados. "Mi abuelo era sastre, murió un martes y trabajó hasta el jueves. Tenía 93 años, trabajó toda su vida. No entiendo el concepto de no hacer algo útil", advierte. "Cada día que trabajas lo ves como una bendición, porque sabes que hay gente con esta enfermedad que tuvo que dejar de hacer lo que amaba".

