¿Cómo es trabajar con Alejandro Sanz y Marc Anthony? ¡El productor Julio Reyes Copello se confiesa! Conversamos con productor nominado al Latin Grammy detrás de éxitos como “Mi persona favorita” de Alejandro Sanz y Camila Cabello y “Vivir mi vida” de Marc Anthony sobre cómo es trabajar con algunos de estos grandes de la música. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Solo falta un poco más de un mes para la gran noche de los Premios Latin Grammy y mientras los artistas preparan sus mejores looks para desfilar por la alfombra roja, hay un equipo de producción musical que se alista para celebrar con ellos un triunfo colectivo. Y es que solo obtener una nominación al codiciado galardón es considerado tremendo logro. Ahora bien, estar nominado a seis, incluyendo Productor del Año, es una victoria total y esto lo sabe muy bien el productor colombiano Julio Reyes Copello, quien considera su misión y responsabilidad darle a la gente una visión bonita del universo a través de la música latina. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN “Quiero legitimar lo bonito, poner a soñar a la gente, es lo que hago cuando busco artistas nuevos, no en búsqueda de fama, sino una búsqueda honesta y espiritual”, dijo Reyes Copello a People En Español sobre su sello discográfico Art House Records, donde lleva a artistas como Paula Arenas, Juan Pablo Vega y Mariana Vega. Conversamos con el cucuteño detrás de éxitos como “Mi persona favorita” de Alejandro Sanz y Camila Cabello y “Vivir mi vida” de Marc Anthony sobre cómo es trabajar con algunos de estos grandes de la música. ¡Aquí les va lo que nos contó! Image zoom ¿Cómo ha sido tu experiencia creativa con los cantantes que has trabajado?

El trabajo de productor es traducir las expectativas de los artistas a la realidad. Ese es el trabajo que no se ve. Parte músico y parte psicólogo y básicamente sacar la mejor versión de ellos sin ser intimidante. Crear el ambiente perfecto para que el artista pueda ser honesto y tenga esa capacidad de conmover y que la última meta que tenemos todos los productores. Una capacidad de conmover tanto que saque a las personas de su realidad y meterlas en esos tres o cuatro minutos. Es un trabajo casi que sobre natural. Image zoom ¿Cómo es colaborar con artistas como Marc Anthony, Ricky Martin, Jennifer López, etc…? Yo creo que uno está lidiando con personalidades súper sensibles y hay que saber que decir, como decirlo, que no decir y en qué momento porque todo eso puede dañar el ambiente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Soy como su psicólogo. Tengo un PHD en psicología y psiquiatría. Ellos cuando entran acá es como entrar a su propio baño, es la intimidad total y yo protejo eso muchísimo. Image zoom ¿Qué opinas sobre la controversia del género urbano en las nominaciones a los Premios Latin Grammy? El espacio para la música urbana está como una categoría. Pretender que ese espacio que tiene ese genero trascienda a las demás categorías. La academia es la única instancia que tiene la capacidad de valorar y respetar la pluralidad y la cantidad de géneros que existen y representan la cultura latinoamericana. Pero tampoco se puede pretender que eso define la cultura latinoamericana. Es un llamado a la reflexión, esa es la misión de la academia. Es posiblemente la única instancia que le sirve como plataforma a géneros y artistas que no tienen una maquinaria detrás ni tienen dinero y es la única oportunidad que tienen para salir allá afuera. Ya hay premios que reconocen los números y los views, como los [Premios] Billboard, pero yo respeto a la academia en su misión de ser equitativa y de darle espacio a todos los géneros, incluyendo el género urbano porque hace parte del boom que está teniendo la música latina, pero no nos conocen solo por eso. Image zoom ¿Qué busca en los artistas con los que trabaja hoy en día? Lo que más valoro de esta misión en la que estoy es encontrar voces que tienen una particularidad y una fuerza, más que musical, espiritual, que tienen una capacidad impresionante de conmover. Eso es lo que yo busco. Soy súper místico con respecto al poder que tiene la música, es muy importante. Siento que los que estamos en la industria del entretenimiento tenemos una responsabilidad de darle lo mejor versión de todo a la gente. La mejor versión de las emociones humanas y eso es lo que está detrás de la música que hago con mi sello y con mis artistas. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Cómo es trabajar con Alejandro Sanz y Marc Anthony? ¡El productor Julio Reyes Copello se confiesa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.