Esto se sabe sobre los posibles problemas de salud mental de Verónica Castro Los rumores sobre problemas de salud mental que sufre Verónica Castro han sido una constante en los últimos meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo se dio a conocer que Verónica Castro estaba pasando por problemas de salud mental como una fuerte depresión; incluso, se mencionaba que ya no quería vivir. Ante esos rumores, su hijo menor, Michel Castro, dejó claro que solo se trata de enfermedades de tipo físico; particularmente, porque sigue arrastrando las secuelas que le dejaron montarse en un elefante cuando fue conductora de Big Brother VIP. "Es mentira. De repente, ha tenido visitas y todo. Claro que no [sufre ningún problema de salud mental]. Son especulaciones que hace la gente o algunos medios, pero no está bien. Realmente, está bien. Sí, a lo mejor le falta un poquito de fuerza para encaminarse en algún proyecto o algo así", aclaró Michel a los medios de comunicación. "Mi mamá anda con unos bachecitos de salud. Viene arrastrando la operación de hace mil años [por el elefante] y algunos dolores, pero no, va bien, va bien y esperando que ya agarre fuerzas". El cineasta dejó claro que la actriz quiere regresar al trabajo en cuanto le sea posible. Respecto a los rumores de la protagonista de la telenovela Rosa salvaje es, de alguna manera, responsable los malestares que aquejan a Yolanda Andrade, Michel Castro dejó claro que eso y otros rumores sobre su condición son simples especulaciones. Verónica Castro Verónica Castro | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi mamá, realmente, está bien; son problemas físicos más que nada. También le encantaría regresar lo más posible, pero debe esperar a que se sienta muy bien para volver a pensar en algo", enfatizó. "Mi mamá está acostumbradísima a que toda la vida va a estar [en medio] de chismes por aquí y por allá. De repente, se molestará, obviamente; pero creo que lo toma de una manera como siempre las figuras públicas van a ver ese tipo de cosas, de ataques, de cosas negativas y todo, pero está bien". Verónica Castro continúa en su retiro de los escenarios y vive en la casa que tiene en una playa de su natal México.

