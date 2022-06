Se revela si hay problemas con la herencia de Carmen Salinas Tras la muerte de la actriz Carmen Salinas todo parecía estar en orden con su testamento hasta ahora que se rumora hay conflictos entre su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de diciembre de 2021, falleció Carmen Salinas luego de permanecer hospitalizada por varias semanas. Desde su ingreso al sanatorio, la familia de la actriz se mostró siempre muy unida y dispuesta a brindar la información necesaria sobre el estado de salud de la también productora. Sin embargo, de unas semanas a la fecha, se ha rumorado que los parientes tienen conflictos por la herencia de la famosa. "Es mentira. Al contrario, estamos todos unidos [en la familia]", aclaró de manera tajante María Elena Plascencia, hija de Salinas, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). De hecho, varios miembros de la familia asistieron a recibir el premio Grandeza Hispana, un reconocimiento póstumo que realizaron a la intérprete de Margarita Magos Domínguez Negrete en la telenovela Mi fortuna es amarte, la última que realizó antes de sufrir el derrame cerebral que la llevó a la muerte. "Hablé con [mi mamá Carmen Salinas]; le dije que iba a ir a recibir algo, con mucho cariño, por ella", explicó. "Una satisfacción; sentimientos encontrados. La muerte de ella ha sido difícil pero la mantenemos en nuestra mente y nuestro corazón; siempre recordándola". Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Gustavo Briones, sobrino de la cantante, dio a conocer que la protagonista de la obra Aventurera está en sus conversaciones a diario. "Muy fuerte. Porque no hay día que no la recuerde. Algo pasa que siempre la mencionamos. No hay persona que no me diga 'hice esto ella', 'me ayudó en esto'. Y las bendiciones que recibimos de tanta gente", expresó a los medios de comunicación. Carmen Salinas ha sido objeto de otros homenajes tras su muerte; los cuales, son recibidos con mucho cariño por parte de su familia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revela si hay problemas con la herencia de Carmen Salinas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.