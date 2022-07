El problema de salud que ha llevado a la novia de Toni Costa a emergencias: "Pasé las peores dos noches de mi vida" La pareja del bailarín español comenzó a sentirse mal hace dos días. "Sentía que los pulmones se me estaban cerrando poco a poco". Tras dos pruebas negativas de covid y varios exámenes, ya tiene un diagnóstico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán; Toni Costa | Credit: Instagram (x2) Ilusionada, Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, daba a conocer a finales de junio que iniciaba "una nueva etapa" en su vida en el terreno profesional como asistente de médico. "Todo lo bueno toma su tiempo y siempre el destino te pondrá en el momento correcto con la gente correcta. Me siento bendecida", escribía en sus historias de Instagram. Este miércoles, sin embargo, la pareja del bailarín español generó gran preocupación entre sus seguidores luego de compartir un video en las redes sociales en el que aparecía en el hospital realizándose "pruebas y más pruebas", dejando entrever que no atravesaba su mejor momento en términos de salud. Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Evelyn Beltrán Y así es. Tras agradecer las muestras de preocupación y cariño recibidas, Evelyn contó a sus más de 200 mil seguidores de Instagram el diagnóstico que le han dado tras acabar en urgencias. "Desde hace dos días me empecé a sentir mal mientras estaba en el trabajo. Tenía fiebre de 107.3, 100.3, 108.3, etc. Por la noche me la pasaba sudando y la fiebre no se me iba. Sentía que los pulmones se me estaban cerrando poco a poco. Ahí fue donde me empecé a preocupar porque no podía ni respirar y fuimos a emergencias", comenzó explicando. Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Después de 2 pruebas de covid negativas y varios exámenes hoy me avisaron que tengo Flu High Risk (gripe de alto riesgo), que solo queda descansar y dejar que se pase solo", informó. "Ahorita ya estoy estable, pero pasé las peores dos noches de mi vida", aseveró. Aún sintiéndose mal, Evelyn no ha dejado de apoyar a su novio en La casa de los famosos. Curiosamente, este miércoles 6 de julio la pareja cumplía 10 meses de noviazgo y el bailarín le enviaba un romántico mensaje a través del canal 24 horas del reality show. Evelyn Beltrán Toni Costa en La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Instagram Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un hermoso detalle que Evelyn no dudó en presumir en sus historias de Instagram. "Justo lo que necesitaba en estos momentos. Deseaba escuchar que me dijera 'preciosa mía'", reconoció la novia del también instructor de Zumba en la citada red social.

