Priscila Ángel amplía su veta empresarial con una nueva línea de belleza La cantante comparte su secreto de belleza: "Me gusta compartir las cosas buenas que conozco y que pueden ayudar a alguien más". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Priscila Ángel ha aprovechado la cuarentena no sólo para disfrutar más a la familia, sino para expandir su faceta de empresaria con una nueva línea de cuidado para la piel libre de crueldad animal. “Me gusta compartir las cosas buenas que conozco y que pueden ayudar a alguien más”, dice Priscila a People en Español sobre sus nuevos productos. “Para mí, simplemente ha sido una gran bendición tener la oportunidad de trabajar, de compartir cosas buenas y ayudar a mis amigos a mejorar su salud y sus hábitos”. Por eso, no duda en compartir con sus seguidores su rutina de belleza y ejercicios todos los miércoles con el propósito de que mejoren su calidad de vida. Image zoom Gustavo Caballero/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es su rutina de belleza? "Tomar diariamente mis suplementos y vitaminas, mantenerme hidratada, ejercitarme por lo menos cuatro a cinco veces por semana, una hora aproximadamente, y nunca dormirme con maquillaje — cuando lo uso, que no es muy frecuentemente”, explicó. Priscila jamás imaginó que exploraría su lado de empresaria, pero el lanzamiento de un producto la ha llevado al siguiente y así hasta ahora, en que está a punto de presentar una línea de ropa deportiva. “Se fueron dando las oportunidades gracias a Dios y me siento muy agradecida y feliz de poder hacerlo. La línea deportiva sale en un par de semanas”, contó. Ante este nuevo reto en su carrera, la cantante invitó a sus seguidoras a aprovechar las oportunidades que la vida presenta. “Mi consejo es [que] aprendan a amarse con las cualidades que Dios les dio y busquen ser su mejor versión sin intentar ser como alguien más. No se comparen, somos únicas”, resaltó.

