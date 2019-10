Priscila Angel celebra el cumpleaños del Temerario menor a lo grande By Redacción People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Gustavo Angel está de manteles largos y su esposa, Priscila Angel lo celebró a lo grande. La intérprete le envió un amoroso mensaje a través de sus redes sociales, para celebrar su vida. “Al final de la vida, nuestros hijos se irán y tomarán su propio rumbo y seremos solo tu para mi y yo para ti. Mi Gustavito Dios nos bendiga y guíe a cada momento. Bendito el día que decidimos unirnos y tener como centro de nuestra unión y familia a Dios. Con él todo, sin él nada. Te súper amo”, escribió la cantante. El vocalista de Los Temerarios y la cantante han demostrado tener una de las relaciones más estables del género regional mexicano con 17 años de casados, en los que procrearon tres hijos: Sara, Gustavo Jr., y Fernando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Priscila, quien se retiró de los escenarios hace algunos años, admitió que dedicarse a su papel de madre y esposa ha sido lo mejor para ella y su familia. “Para mi lo más importante es Gus, él es mi complemento, mi otra mitad y de ahí vienen mis hijos, que es el fruto del amor. Para mi, siempre estarán primero ellos que cualquier otra cosa”, comentó. “No en balde dejé a un lado mi carrera que no fue fácil, definitivamente, pero creo que vale la pena porque al final de la vida, lo más importante es tu familia”. Advertisement EDIT POST

