Los príncipes William y Harry no caminarán juntos en el funeral de su abuelo. ¿Qué pasó entre los hermanos? Muchos esperaban que al reencontrase en Inglaterra para darle un último adiós a su abuelo Felipe de Edimburgo los hijos de la Princesa Diana de Galas harían las paces. Según reportes, no caminarán juntos en el funeral. ¿Siguen enojados los hermanos? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los príncipes William y Harry ambos se han visto muy afectados por la muerte de su abuelo, Felipe de Edimburgo. Si bien el Príncipe Harry viajó a Inglaterra para acompañar a su abuela la Reina Isabel II y al resto de su familia en este doloroso momento, se ha reportado que no caminará junto a su hermano en el funeral. El primo de ambos, Peter Phillips, caminará entre ambos en la procesión para honrar al Príncipe Felipe. Muchos esperaron que los hijos de la Princesa Diana de Gales hicieran las paces y dejaran atrás sus diferencias tras reencontrase en este trágico momento para la familia. Sin embargo, al parecer siguen las tensiones. El jueves el palacio de Buckingham reveló nuevos detalles del funeral, que será el 17 de abril en la capilla St. George del castillo de Windsor. William, de 38 años, y su hermano menor Harry, de 36, caminarán detrás del ataúd de su abuelo, al igual que el resto de la familia más cercana, pero su primo Peter Phillips (hijo de la princesa Anne) caminará entre los dos. "Esto es un funeral y no queremos caer en percepciones de drama. Los arreglos han sido acordados y representan los deseos de su Majestad", dice el mensaje, refiriéndose a la reina Isabel II. Principe William Principe Harry Credit: (Max Mumby/Indigo/Getty Images) Harry viajó solo a Inglaterra ya que su esposa Meghan Markle se quedó en California con su bebé Archie, de casi dos años, porque su médico le aconsejó no viajar por su avanzado estado de embarazo. Los duques de Sussex esperan una niña este verano. Hasta hace poco, los hermanos habían sido muy unidos. Ambos vivieron la tragedia de perder a su madre y se mostraron afectados también por la muerte de su abuelo Felipe de Edimburgo. Prince William Prince Harry Credit: (Tim Graham Photo Library via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Prince Harry Prince William Credit: (Phil Harris - WPA Pool/Getty Images) "Gracias por tu servicio, se te extrañará mucho", escribió Harry. William por su parte, expresó: "Mi abuelo fue un hombre extraordinario...Catherine y yo continuaremos haciendo lo que él hubiese querido y apoyaremos a la Reina en los años por delante. Extrañaré a mi abuelo, pero sé que él hubiese querido que siguiéramos con nuestra labor". Esperemos que los hermanos puedan hablar cara a cara antes de que el príncipe Harry regrese a Estados Unidos y vuelvan a tener una relación cercana.

