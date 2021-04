Los príncipes Harry y William hablaron durante el funeral de su abuelo: ¿limaron asperezas? La muerte de su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo, obligó a Harry a regresar por primera vez al lado de su familia tras su abrupta partida de la casa real británica. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Más de un año después de no verse, los príncipes Harry y William dejaron los problemas personales de lado y se unieron para honrar a su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo, durante el televisado funeral que los puso bajo la lupa. A través de la pantalla, el mundo vio el pasado sábado a los hermanos caminar detrás del féretro de su abuelo. Aunque separados por su primo Peter Phillips, Harry y William no desaprovecharon la oportunidad para conversar. De acuerdo a People, los hermanos platicaron la salida de la iglesia tras los servicios fúnebres mientras caminaban con Kate Middleton. ¿Será la señal de una reconciliación definitiva entre los príncipes? Está por verse. Aunque se desconoce de qué hablaron, de acuerdo a una fuente de People, los hermanos se acercaron el uno al otro como en los viejos tiempos. "En retrospectiva, la coreografía de la procesión fue un error", comentó para la portada de People el historiador Robert Lacey, autor del bestseller, Battle of Brothers. "Como vimos, pudieron haber caminado hombro a hombro felizmente, al fin y al cabo. Lo que me complació después de todo, fue que todo parecía tan natural y se unieron como en los viejos tiempos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Prince William y Prince Harry en el funeral de Prince Philip Credit: Pool/Max Mumby/Getty Images El que no hayan caminado juntos durante la procesión, no evitó que los hermanos compartieran durante un momento tan difícil para la familia real. Según un vocero del palacio de Buckingham, el orden de la procesión no pretendía enviar un mensaje, sino cumplir con el deseo de la reina Isabel II. "[Fue] un cambio práctico, más que enviar un mensaje", informó el vocero antes del evento. "Este es un funeral y no vamos a caer en percepciones dramáticas. Los arreglos han sido acordados y representan los deseos de su Majestad". People Cover May 3, 2021 Credit: People Este fue el primer viaje de Harry al Reino Unido desde que abandonó sus responsabilidades dentro de la familia real y luego de la explosiva entrevista que ofreció a Oprah Winfrey con su esposa, la exactriz Meghan Markle. Pero a pesar de las tensiones familiares, la muerte del patriarca era el momento indicado para poner el drama familiar de lado. "Ha sido un momento muy difícil", comentó una fuente cercana a la familia real a People. "El duque era la cabeza de la familia, y si hay un momento para unirse, es ahora". Tres días después de los servicios fúnebres, Harry regresó a su casa en California para reunirse con su hijo Archie y Markle, quien se encuentra embarazada de su segundo retoño.

