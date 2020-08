William y Harry, los hijos de la princesa Diana de Gales, unidos por una buena causa ¡Los hermanos unidos otra vez! Los príncipes William y Harry de Inglaterra unen fuerzas para honrar el recuerdo de su madre, la princesa Diana de Gales. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se acerca el 23 aniversario de la trágica muerte de la princesa Diana de Gales, quien falleció en un accidente automovilístico en 1997 en París. Para recordarla, sus hijos, los príncipes William y Harry, unirán fuerzas. Si bien se ha reportado que los hermanos estarían distanciados, ambos redactaron un comunicado juntos contando cómo honrarán la memoria de su madre. Image zoom (Tim Graham Photo Library via Getty Images) Una estatua de la princesa Diana se develará el próximo año para celebrar el cumpleaños número 60 de Diana el 1 de julio del 2021 en el jardín de su antigua residencia, el palacio de Kensington. Sus hijos William, de 38 años, y Harry, de 35, expresan en el comunicado que la estatua servirá para que la gente "reflexione sobre la vida y el legado" de su querida madre. Image zoom (Max Mumby/Indigo/Getty Images) Esta es la primera vez que los hermanos se expresan juntos públicamente desde que Harry y su esposa Meghan Markle decidieron mudarse a Santa Bárbara, California, con su hijo Archie, de 1 año, marcando su independencia de la familia real en Inglaterra. Image zoom (Anwar Hussein/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Paul Grover- WPA Pool/Getty Images) Si bien los planes de crear la estatua fueron anunciados en febrero del 2017, cuando se conmemoraron dos décadas de la muerte de Diana, quien falleció a sus 36 años, por la crisis del coronavirus el proyecto se atrasó. Los hermanos expresan en el comunicado que este tributo a su madre "reconoce el impacto positivo que ella tuvo en el Reino Unido y en el mundo". Image zoom (Max Mumby/Indigo/Getty Images) El artista Ian Rank-Broadly dijo sentirse honrado de crear esta estatua de Diana de Gales. Sin duda Diana estaría orgullosa de sus hijos por esta acción y al verlos unidos nuevamente.

