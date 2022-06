Mira el retrato oficial del Príncipe William y Kate Middleton ¡La pintura es impresionante! Develan el retrato oficial del Príncipe William y Kate Middleton. La pintura sorprende con su realismo. ¡Mírala! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Develan el primer retrato oficial del Príncipe William y su esposa Kate Middleton. La pintura de los Duques de Cambridge es impresionante y la imagen es tan realista que parece una foto. La obra estuvo a cargo del artista Jamie Coreth. El cuadro fue develado durante una visita de la pareja a Cambridgeshire. Es el primer retrato oficial para el que posan juntos. La pareja recibió los títulos de duques de Cambridge de la Reina Isabel II cuando se casaron en abril del 2011, hace más de una década. William y Kate, ambos de 40 años, vieron su retrato oficial por primera vez en el museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge. La pintura se realizó en el 2021 por el laureado artista británico Jamie Coreth. "Ha sido el privilegio más extraordinario de mi vida ser elegido para pintar este retrato", dijo Coreth. "Quería mostrar a sus altezas reales de una manera que ambos se vieran relajados y accesibles, y a su vez elegantes y dignos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jamie-Coreth-Cambridges-2022 Credit: Jamie Coreth/Fine Art Commissions El artista añadió que quería que la pintura evocara un sentimiento de "balance entre sus vidas públicas y privadas". El vestuario —el vestido esmeralda de Kate y traje azul del príncipe William— fue el que la pareja usó durante una visita a Dublin en marzo del 2020. Prince William, Duke of Cambridge and Catherine, Duchess of Cambridge Credit: Karwai Tang/WireImage Para celebrar el jubileo de platino de la Reina Isabel II, la pareja visitó Gales con sus hijos mayores: el príncipe George, de 8 años y la princesa Charlotte, de 7. Sin duda este retrato será de gran valor sentimental en un futuro para sus hijos.

