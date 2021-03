¡Qué triste! Príncipe William en shock y confundido, aseguran sus amigos más cercanos Los hijos de Lady Di siempre habían tenido una relación con altibajos pero estrecha. En la entrevista con Oprah, Harry "se pasó de la raya", afirma un amigo del círculo íntimo de ambos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El príncipe William habló cuando la prensa le preguntó por primera vez acerca de la ya mundialmente famosa entrevista de Meghan Markle y su hermano, el príncipe Harry, con Oprah: "¡No somos una familia racista!", exclamó entonces el duque de Cambridge. La entrevista televisada no dejó títere con cabeza y alejó, aún más si cabe, al hijo menor de Lady Di de su padre y de su único hermano, primero y segundo en la línea de sucesión de la corona británica. "Mi padre y mi hermano están atrapados. Pero no pueden escapar y eso me hace sentir mucha compasión por ellos", reveló el príncipe pelirrojo durante la polémica conversación con Oprah, algo que causó conmoción en Buckingham. William Harry Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se acaba de publicar un artículo en The Sunday Times donde entrevistan al círculo íntimo de ambos hermanos para acercarse más a la verdad de lo que abarca este caos entre ellos: "Se pasó de la raya", dijo uno de los entrevistados, refiriéndose a los comentarios de Harry, y aseguró que William: "tiene un camino marcado y acepta su rol por completo. Se comporta como el nieto de la reina que es, en su labor de servicio y de cumplir con sus deberes, tal y como ella lo hace". Otro de sus íntimos aseguró al mismo medio que el hermano de Harry estaba en "shock" tras ver la entrevista y completamente "confundido". Meghan Markle Harry Oprah Image zoom Credit: IG Oprah Winfrey También confirmó a The Sunday Times que tras el Megxit, "una vez superado el enojo de cómo había ido todo, se encontró con que había perdido a su hermano… Habían compartido todo en sus vidas, oficinas, una fundación, encuentros casi diarios y muchos momentos divertidos a lo largo del camino. Eso lo extrañará para siempre".

Share options

Close Login

View image ¡Qué triste! Príncipe William en shock y confundido, aseguran sus amigos más cercanos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.