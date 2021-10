El príncipe William responde su primera sesión de preguntas y respuestas de Instagram William también mostró sus habilidades lingüísticas y mostró algunas fotos familiares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir CREDIT: DUKE AND DUCHESS OF CAMBRIDGE INSTAGRAM CREDIT: DUKE AND DUCHESS OF CAMBRIDGE INSTAGRAM | Credit: CREDIT: DUKE AND DUCHESS OF CAMBRIDGE INSTAGRAM El príncipe William respondió a las preguntas candentes de los observadores reales, y se divirtió un poco, en su primera sesión de preguntas y respuestas en Instagram. El royal respondió preguntas de los fanáticos a través de su página de Instagram compartida con Kate Middleton antes de la primera ceremonia de entrega de premios Earthshot este fin de semana. Las preguntas fueron desde su inspiración para el esfuerzo ambiental, hasta la existencia de unicornios. El príncipe William, de 39 años, se rió entre dientes al ver la pregunta "¿Son reales los unicornios?" e inmediatamente pensó en su hija de 6 años, la princesa Charlotte, quien ha sido vista con accesorios de unicornio en múltiples ocasiones. "Bueno, creo que si le hablas a mi hija, ella diría que son reales", dijo William a la cámara, luego bromeó: "Obviamente, es un secreto comercial, así que no puedo comentar". La princesa Charlotte no es la única fanática de las criaturas míticas (¿o sí?); También es el animal nacional de Escocia, donde el príncipe William es conocido como el conde de Strathearn. Otra persona le preguntó al príncipe William: "¿Puedes hablar español?" por lo que el príncipe mostró sus habilidades lingüísticas respondiendo "Sí, un poquito". El príncipe William mostró algunas fotos familiares en el fondo de sus videos, incluido un retrato de compromiso de 2010 con Kate (que recrearon para un nuevo retrato lanzado para celebrar el décimo aniversario de bodas en abril). También se pudo ver una foto del primer día de clases de la princesa Charlotte en Thomas's Battersea. En el retrato oficial de septiembre de 2019, Charlotte y su hermano mayor, el príncipe George, posan en los escalones de la casa de la familia en el Palacio de Kensington con sus uniformes escolares. El nieto de la reina Isabel también insinuó estar medio nervioso antes del evento del domingo. Cuando se le preguntó cómo es su domingo perfecto, respondió que tendrá el evento de este fin de semana, pero agregó que estaba "un poco nervioso pero también muy emocionado". William y Kate se unirán a una alineación de estrellas para anunciar qué cinco ideas de entre los 15 finalistas previamente anunciados recibirán $1.3 millones para crecer y avanzar en sus planes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ceremonia del premio Earthshot se transmitirá en vivo desde el Alexandra Palace de Londres exclusivamente en la página de Facebook de Discovery, y más adelante en el mes en discovery +. Emma Thompson, Emma Watson, David Oyelowo y Mo Salah se encuentran entre los presentadores que celebrarán a los apasionados creadores de cambios ambientales globales. Ed Sheeran, Shawn Mendes y KSI y Yemi Alade actuarán, al igual que Coldplay, cuyo set estará impulsado por 60 ciclistas.

