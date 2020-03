"Bromita" del príncipe William sobre el coronavirus se hace viral ¡no creerás lo que dijo! Un comentario que hizo el aspirante al trono de Inglaterra cayó como bomba ¿qué dijo exactamente? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El príncipe William lo ha vuelto ha hacer: el aspirante al trono de Inglaterra cometió tremenda metedura de pata al hacer un "chiste" sobre el coronavirus que para variar ha quedado captada en video y ahora se ha hecho viral. De visita este martes por Irlanda, el Duque de Cambridge se dio tiempo para visitar la cervecería Guinness. Ahí, el nieto de la reina Isabel II compartió con algunos asistentes al evento y probó una de las famosas y obscuras bebidas junto a su esposa Kate Middleton. "Te apuesto que todo mundo está como que: 'Tengo coronavirus, me estoy muriendo", y tú estás como que: 'No, yo nada más tengo tos'", dijo el duque de Cambridge a Joe Mooney, un rescatista que acudió al evento, intentando ser simpático. "Sí se ve bastante dramática la cosa con lo del coronavirus en estos momentos. Creo que los medios lo están exagerando un poco ¿no crees?'", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Seguramente aquellos que han perdido a un familiar no encontrarán este comentario gracioso", fustigó una usuaria de Twitter ante el video. "Wow, no tenía ni idea que él estaba tan aislado y alejado de la realidad. Tampoco sé porqué esto me sorprende", añadió alguien más. Y esos fueron solo los comentarios decentes, otros se fueron directo a insultar al hijo del príncipe Carlos. Este incidente recuerda la vez en que William dejó a todos helados al acudir a la inauguración de la Japan House, en Londres y a la hora partir el pan con un grupo de estudiantes les preguntó si habían probado antes la "comida china". ¡Ups! Advertisement

Close Share options

Close View image "Bromita" del príncipe William sobre el coronavirus se hace viral ¡no creerás lo que dijo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.