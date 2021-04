El Príncipe William comparte foto inédita de su abuelo Felipe y desgarrador mensaje tras su muerte La muerte de Felipe de Edimburgo ha causado profunda tristeza en la familia real de Inglaterra. Así recordó el Príncipe William a su abuelo. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Príncipe William compartió una foto nunca antes vista de su abuelo Felipe de Edimburgo junto a su hijo, el principito George, montado en un carruaje. La tierna imagen estaba acompañada de un amoroso mensaje recordando a Felipe de Edimburgo, quien falleció a sus 99 años tras 73 años de matrimonio con la Reina Isabel II. La foto, que muestra al principito George leyendo un libro junto a su bisabuelo Felipe, quien le estaba dando un paseo en su carruaje, fue tomada por Kate Middleton en Norfolk en el 2015, reporta PEOPLE. Durante sus casi 100 años de vida, su abuelo se dedicó a servir a su país, "a su esposa y reina, y su familia", dice el hijo mayor de la Princesa Diana de Gales en su mensaje. Además agradece que Felipe fue un ejemplo y guía en su vida en los buenos y malos momentos. "Siempre me sentiré agradecido de que mi esposa tuvo tantos años para conocer a su abuelo y por la bondad que él le mostró a ella", añadió sobre Kate Middleton. Tampoco olvidará cómo su abuelo iba a buscar a sus bisnietos en su carruaje para que los niños se divirtieran. Tenía un gran sentido del humor y un espíritu aventurero que era "contagioso". Principe Philip y Principe William Image zoom Credit: Max Mumby/Pool/Indigo/Getty Images "Mi abuelo fue un hombre extraordinario", asegura el Príncipe William. "Catherine y yo continuaremos haciendo lo que él hubiese querido y apoyaremos a la Reina en los años por delante. Extrañaré a mi abuelo, pero sé que él hubiese querido que siguiéramos con nuestra labor". Principe Philip y Principe George en el 2015 Image zoom Principe Philip y Principe George en el 2015 | Credit: The Duchess of Cambridge En un discurso en el 2018, el Príncipe William describió a su abuelo como "un servidor público incansable" que estaba comprometido a motivar a los jóvenes a alcanzar su potencial. También admiraba como su abuelo apoyaba a su esposa en su rol de monarca de Inglaterra, siempre acompañándola sin tener que ser el centro de atención. Kate Middleton ha revelado que Felipe de Edimburgo era un ejemplo para ella de cómo apoyar en un futuro a su esposo, el Príncipe William, cuando sea rey. Queen Elizabeth II, Prince Philip, Prince George, Prince William, Princess Charlotte, Kate Middleton Image zoom Credit: Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según reportes, Felipe de Edimburgo falleció en la paz de su hogar en el castillo de Windsor. Oficiales de la realeza anunciaron que su funeral será el 17 de abril en la capilla St. George del castillo de Windsor y que su emotivo último adiós se trasmitirá en vivo.

