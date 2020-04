¡Para morirse de risa! El príncipe William explica por qué no piensa ver la serie Tiger King ¡Por lo visto el duque de Cambridge tiene sentido del humor! Miren lo que dijo en una entrevista sobre la serie de Netflix. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El príncipe William ha protagonizado un par de bochornosos momentos en video que dejarían a cualquiera aterrorizado de volver a aparecer ante las cámaras. Pero el duque de Cambridge y nieto de la reina Isabel II no solo no se esconde de los reflectores, sino que además tiene un buen sentido del humor. ¡El cual no esconde! Esto se hizo patente en una entrevista que acaba de conceder a un programa británico en el que explicó por qué no piensa ver la popular serie Tiger King de Netflix. La respuesta es como para morirse de risa. Charlando con el comediante Stephen Fry durante el especial The Big Night In/ Children in Need, de la cadena BBC de Londres, salieron a relucir varios temas, como por ejemplo ¿qué está mirando ahora el heredero al trono de Inglaterra en la televisión? Ahí es donde vino el chiste del príncipe, quien lamentó el "infierno" que vive sin el show EastEnders, a lo que Fry replicó: "Me dicen que Tiger King es bastante bueno…". "Yo tiendo a evitar los programas acerca de la realeza", acotó William con un aplomo propio de un comediante profesional. Image zoom YouTube/ BBC Pero esperen que William no fue el único royal que estuvo presente en el show. Tras su videoconferencia con Fry, el príncipe se reunió con su esposa Kate Middleton, duquesa de Cambridge, y sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el benjamín de la familia: el príncipe Louis, quienes emergieron de su hogar para aplaudir a los trabajadores de la salud que día a día han puesto sus vidas en la línea para combatir la pandemia de la COVID-19 en el Reino Unido. El momento es inolvidable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia real británica celebró a principios de la semana los 94 abriles de la reina Isabel II, quien permanece recluida en palacio para acatar la cuarentena impuesta en el país. La soberana tradicionalmente festeja su cumpleaños en mayo con el desfile Trooping the Colour. Lógicamente la celebración ha sido suspendida y las autoridades consideran ahora otras opciones para llevar a cabo el emblemático evento, que reúne a miles y que además este 2020 celebraría sus setenta y cinco años de existencia. Advertisement

