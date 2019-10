El príncipe William "preocupado" por Meghan Markle y el príncipe Harry tras su alarmante confesión Fuentes de palacio confirmaron que el príncipe William está preocupado por su hermano Harry y su esposa Meghan: "Están en un punto frágil". By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Vaya polémica que se ha armado tras las declaraciones del príncipe Harry admitiendo que sí, efectivamente: entre él y su hermano, el príncipe William han surgido diferencias. El pelirrojo admitió en un documental que entre él y su hermano mayor han pasado "cosas" que han cambiado la relación. Ahora fuentes del palacio de Kensington aseguran a la cadena BBC que William está "preocupado" por su hermano menor y su esposa, Meghan Markle. Los duques de Sussex, se dijo "están en un punto frágil". Las declaraciones de Harry se desprenden del documental Harry & Meghan: An African Journey de la cadena ITV donde exclamó: "Es cierto que ahora nuestras vidas van por diferentes caminos". "Vivimos con tanta presión a causa del trabajo, nuestro rol y la familia a la que pertenecemos que es inevitable que pasen cosas, pero somos hermanos y siempre lo seremos", continuó el hijo de la desaparecida princesa Diana y el príncipe Carlos. "Es cierto que ahora nuestras vidas van por diferentes caminos, pero siempre estaré ahí para él y sé que él siempre estará ahí por mí". Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El documental fue grabado durante la gira real de los duques de Sussex que los llevó junto con su hijo de 5 meses, Archie, por Angola, Botswana, Malawi y Sudáfrica, entre otros países. En su visita el príncipe y su familia deslumbraron a su paso y se reunieron con figuras del continente como el arzobispo Desmond Tutu, pieza clave en el derrocamiento del régimen del Apartheid en su país. Por cierto que al final de la gira se dio a conocer la noticia de que Harry había emprendido una guerra legal en contra del diario Mail on Sunday por publicar una carta privada que Meghan le mandó a su padre, Thomas Markle, con quien mantiene una relación complicada desde hace años. Advertisement

Close Share options

Close View image El príncipe William "preocupado" por Meghan Markle y el príncipe Harry tras su alarmante confesión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.