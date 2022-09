El príncipe William confiesa que el funeral de su abuela le trae malos recuerdos: "Será difícil" El príncipe William, junto a su esposa Kate Middleton, habló con el público reunido frente a la residencia de Sandringham, uno de los lugares favoritos de la reina Isabel II. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El funeral de su abuela, la reina Isabel II, el próximo lunes será un día complicado para el príncipe William, a quien desfilar el miércoles detrás del féretro de la monarca por las calles de Londres le recordó recorrido que tuvo que hacer en similares circunstancias tras la muerte de su madre, la princesa Diana. Así lo confesó cuando con su esposa, la princesa de Gales, Kate Middleton, salieron solos a saludar al público reunido frente a la residencia de Sandringham a rendir tributo a la fallecida reina. El príncipe no se pudo contener y abrió su corazón a quienes le dieron el pésame. "William dijo que el lunes será [un día] difícil", aseguró a People, Bex Neeve, una simpatizante que llegó hasta las puertas de la casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN The Prince And Princess Of Wales Visit Sandringham Príncipe William | Credit: Photo by Karwai Tang/WireImage La mujer de 44 años, confesó que esperó más de dos horas para ver a la pareja desfilar alrededor de la propiedad privada de la reina. Pero el tiempo valió la pena, ya que logró conversar con los nuevos príncipes de Gales. "Kate dijo que ha sido abrumador, y ella y William están muy agradecidos por todos los que estamos aquí", comentó. "Estaba conmovida. Parecía que estaban ahí para absorber todo el amor". La última semana ha sido difícil para la familia real, en especial para William, quien no pudo evitar recordar lo que vivió durante el funeral de su madre, la princesa Diana. Durante su salida del jueves, en la que pasó más de 45 minutos platicando con los presentes, William reveló que la procesión ceremonial del féretro de su abuela por las calles de Londres, le hizo recordar el ritual que se realizó tras la muerte de su madre en 1997. "Dijo lo difícil que fue ayer y cómo le recordó al funeral de su madre", comentó Jane Wells al diario The Telegraph. "Catherine solo dijo que ha sido un momento muy difícil para todos, para toda la familia". El futuro rey tenía 15 años y su hermano Harry 12 cuando acompañaron a los restos de su madre en su traslado desde el palacio de Kensington, donde vivía su madre, a la abadía de Westminster. "Ha sido una de las cosas más duras que he hecho, es recorrido", admitió William en el documental Diana, 7 Days, de la cadena BBC. "Se sentía como si ella estuviera caminando a nuestro lado, ayudándonos".

