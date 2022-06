Príncipe William celebra el Día del Padre con una fotografía especial Los Duques de Cambridge compartieron una imagen nunca antes vista del príncipe William junto a sus hijos, que muestra el lado tierno y divertido como papá del futuro líder de Inglaterra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para celebrar el día del padre, el Palacio Kensington dio a conocer una imagen nunca antes vista del papel más importante del futuro rey de Inglaterra: el de papá. En la fotografía, el príncipe William posa junto a su tribu como pocas veces se deja ver, divirtiéndose a lo grande durante un momento único fuera de su deber como futuro dirigente de su país. El duque de Cambridge se hace acompañar por la princesa Carlota y el príncipe George a sus costados, mientras el pequeño príncipe Louis descansa sobre sus hombros, durante sus vacaciones a Jordania en el otoño pasado, de acuerdo a People. "¡Feliz día del padre a todos los padres y abuelos alrededor del mundo!", escribieron en la cuenta oficial de Instagram de los duques. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Prince William in 2022 Father's Day Pic With Charlotte, George, Louis PEOPLE.com Príncipe William | Credit: Kensington Palace El año pasado, justamente en esta fecha, el príncipe celebró su cumpleaños número 39, junto a sus hijos. Se desconoce si esta vez festejará por adelantado sus 40 primaveras, que cumple el próximo 21 de junio. El príncipe y su esposa, Kate Middleton, pocas veces comparten fotografías familiares. De echo, la imagen publicada este año, es del set de instantáneas del que se eligió la postal navideña que los duques compartieron en su cuenta de Instagram en diciembre. Jubileo reina Isabel II Príncipe William con sus hijos y Kate Middleton Credit: Getty Images Jordania es un lugar especial y significativo para la familia, especialmente para Kate, ya que la duquesa vivió ahí por alrededor de dos años debido al trabajo de su padre. El año pasado, la pareja también rindió homenaje al príncipe Felipe por el día del padre, con un vídeo publicado en sus redes sociales que mostraba a William y el príncipe Harry, junto a su abuelo cuando eran niños. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Príncipe William celebra el Día del Padre con una fotografía especial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.