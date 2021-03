Close

¡El príncipe William devastado tras la entrevista de su hermano Harry! Al parecer, el príncipe Carlos también está sufriendo las consecuencias de las declaraciones de Meghan Markle y su hijo a Oprah Winfrey. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey tuvo la intención de poner un punto final a su salida de la realeza, lo que ha logrado más bien por el momento ha sido abrir la caja de Pandora. Las reacciones a las impactantes declaraciones de la romántica pareja alrededor del mundo no se han hecho esperar y vuelven, el team Meghan y el team Kate, a competir en los trending topics, mientras que la experta en realeza Katie Nicholl aseguró a Entertainment Tonight que tanto el príncipe William como su padre, el príncipe Charles, se encuentran rotos tras ver la entrevista. "William está devastado. No hay que olvidar que la duquesa de Cambridge se ha visto arrastrada al melodrama y William eso lo va a odiar. Además, no hay duda de que la relación entre Harry y su padre se encuentra con esto en el momento más bajo de la historia", aseguró la experta a ET. "Todo estará siendo muy decepcionante también para Kate, quien fue siempre la más activa tras las bambalinas para sembrar la paz entre William y Harry. El distanciamiento entre los hermanos le ha causado siempre una tristeza infinita. Ella misma era muy cercana a Harry antes…". Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Añadió que fue desafortunado el comentario del príncipe Harry acerca de que tanto su hermano como su padre, a su parecer, se sentían atrapados bajo el yugo de la monarquía: "Harry nació para ocupar un rol muy diferente al de su hermano, William era el heredero a la corona. El siempre tuvo claro cuál sería su obligación y su derecho de nacimiento. Ciertamente, hubo momentos en los que se cuestionó su destino, pero de ahí a asegurar que está atrapado en la institución, no pienso que sea verdad, y si lo fuera, no sería apropiado mencionarlo por parte de Harry", aseveró.

