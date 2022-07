Emotiva carta que el príncipe William escribió a su madre en su cumpleaños ¡te sacará una lágrima! El duque de Cambridge honró a la princesa Diana, en el que hubiese sido su cumpleaños número 61. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes, la princesa Diana hubiese cumplido 61 años y su hijo mayor, el príncipe William, la está celebrando de una manera especial. A través de una emotiva carta, destacando el compromiso humanitario de su legendaria madre, el futuro rey de Inglaterra, felicitó a los ganadores del prestigioso Premio Diana, que honra a personas desde los 9 a los 25 años de edad, por su trabajo social y humanitario. En el escrito, William destacó las extraordinarias acciones de los ganadores y expresó su total admiración. William Diana Polo Credit: Tim Graham/Getty Images "¡Felicidades por recibir el Premio Diana hoy! Son parte de una generación inspiradora de gente joven que está cambiando el mundo con sus acciones, y admiro enormemente sus esfuerzos", escribió el príncipe de 40 años en la oficial. "Admiro profundamente sus esfuerzos. Sus historias son extraordinarias. Muchos de ustedes enfrentan grandes retos en momentos difíciles, aún así, continúan incansablemente derrumbando barreras para crear un mejor futuro para todos nosotros. Realmente son la personificación del legado de mi madre y sé que estaría orgullosa de todos ustedes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Princes Diana Prince William Prince Harry Anwar Hussein Archive Collection Princes Diana Prince William Prince Harry | Credit: Photo by Anwar Hussein/Getty Images El príncipe aseguró a los ganadores que su trabajo humanitario es la mejor manera de honrar la memoria de su madre. "Creo que no hay mejor manera de celebrar su vida y trabajo, que reconociendo a la increíble gente que dedica tanto tiempo y esfuerzo en ayudar a aquellos a su alrededor", expresó en la carta. Princes Diana Prince William Prince Harry Anwar Hussein Royal Archive Princes Diana Prince William Prince Harry | Credit: Photo by Anwar Hussein/WireImage) Princess Diana Prince William Prince Harry Diana On Holiday With Sons Princess Diana Prince William Prince Harry | Credit: Photo by Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images La entrega de premios se llevará a cabo virtualmente este viernes y honrará a 180 agentes de cambio y jóvenes filántropos de 29 países, incluyendo a 20 ganadores de Estados Unidos. William y su hermano, el príncipe Harry, apoyan la organización que otorga el Premio Diana, ya que es la única fundación no lucrativa que lleva el nombre de su madre.

