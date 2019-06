El príncipe William cumple 37 años. ¡Aquí sus mejores momentos como esposo y padre! By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El príncipe William y duque de Cambridge, quien es el hijo mayor del príncipe Carlos y la desaparecida princesa Diana, hoy cumple 37 años y, como todo un hombre hecho y derecho, se ha convertido en un esposo y padre ejemplar. Empezar galería Príncipe William Image zoom Tim Graham/Getty Images El duque de Cambridge celebra hoy su cumpleaños número 37. Advertisement Advertisement Boda real Image zoom Anwar Hussein/WireImage Después de muchos años de noviazgo, el hoy duque y la duquesa de Cambridge se casaron el 29 de abril del 2011. La cuida Image zoom Indigo/Getty Images Durante un evento al que ambos asistieron, el príncipe se aseguró que su esposa Kate Middleton no se mojara bajo la lluvia. Advertisement Padrazo Image zoom Karwai Tang/WireImage Después del nacimiento de cada uno de sus hijos, el príncipe se ha cerciorado que sus herederos estuvieran bien sujetados en sus asientos de bebés rumbo a casa del hospital. Los consuela Image zoom Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage Cuando al príncipe George se le vio molesto por algo, su padre bajó a su nivel y se dirigió al chico para hacerlo sentir mejor. Se divierte con ellos Image zoom Instagram/ Kensington Palace El futuro rey de Inglaterra hace tiempo para jugar con sus hijos, aquí con el príncipe Louis. Advertisement Advertisement Advertisement Protector Image zoom Chris Jackson - Pool/Getty Images Estén en la íntimidad de su casa o frente a multitudes reunidas para ver a la familia real, el príncipe George sabe que puede aferrarse a su padre en todo momento. La niña de papá Image zoom Chris Jackson - Pool/Getty Images El príncipe seguro está feliz de ser el padre de dos varones pero en esta foto derrocha puro amor por su única hija, la princesa Charlotte. Dos gotitas de agua Image zoom Chris Jackson/Getty Images Con similares atuendos y looks, el príncipe William y su primogénito George parecen haber sido separados al nacer. Advertisement Advertisement Advertisement Con cuidado Image zoom Pool/Samir Hussein/WireImage Durante un viaje a Alemania, se aseguró que la princesa Charlotte pudiera subir la escalinata del avión. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

