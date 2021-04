Tan solo 2 días después de la muerte de su abuelo, ¡el príncipe Harry ya está en Inglaterra! Hoy aterrizó sin Meghan Markle en un vuelo procedente de la ciudad de Los Angeles. Estos son los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia real británica se encuentra de luto después de que el esposo de la reina Isabel II falleciera a los 99 años. La muerte del príncipe Felipe ha logrado sacar a su nieto, el príncipe Harry, de su refugio en Montecito y hoy, tan solo dos días después de la muerte de su histórico abuelo, el hijo del heredero a la corona británica volvió a pisar su país después de aterrizar en un vuelo desde Los Ángeles para estar cerca de su familia en estos difíciles momentos, confirmó nuestra hermana anglosajona People. Esta visita brinda un rayo de esperanza para aquellos que sueñan con que el príncipe Harry lime diferencias con sus seres queridos y estreche lazos con su familia de sangre, después de estar más separados que nunca a raíz de su polémica entrevista con Oprah Winfrey al lado de su esposa, Meghan Markle, embarazada de su segundo hijo, que no pudo volar junto a él dado el avanzado estado de gestación en el que se encuentra. Esta es la primera vez que el hermano del príncipe William regresa a su país, después de más de un año de estar lejos, un momento sin duda fuerte y emotivo para ambos y para toda la familia real. príncipe Harry Felipe William Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El palacio de Buckingham confirmó que el duque de Sussex sí estará presente en el funeral de su abuelo dentro de una semana, pero no la duquesa ya que "su médico le aconsejó que no viajara", dijo un portavoz de la familia real. El funeral del duque de Edimburgo se celebrará el próximo sábado a las 3 de la tarde en la capilla de San Jorge, en Windsor, y a la ceremonia acudirán tan solo treinta personas, bajo estrictas medidas de seguridad por motivo de la pandemia del coronavirus. principe Harry abuelo Image zoom Credit: Getty Images Siguiendo las normas del gobierno, todos los asistentes llevarán puesto el cubrebocas y mantendrán entre ellos una distancia de dos metros. En cambio, la reina sí podrá mantenerse rodeada de cerca por los integrantes de su propia burbuja personal, en caso de que necesite ser asistida. La ceremonia, la cual será retransmitida por televisión y podrá verse en el mundo entero, comenzará con un minuto de silencio a las 3 pm.

