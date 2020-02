Aseguran que el príncipe Harry ha conversado con Goldman Sachs de una posible colaboración Un diario británico asegura que el príncipe Harry sostuvo conversaciones con Goldman Sachs para posiblemente colaborar con la poderosa entidad financiera, ahora que busca independizarse económicamente de la familia real. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El príncipe Harry parece tener clara la meta de alcanzar una independencia económica tras el “paso atrás” que dio con su esposa Meghan Merkel en sus papeles dentro de la familia real británica. Según el diario Daily Mirror, el nieto de la reina Isabel ha sostenido conversaciones con la poderosa firma financiera estadounidense Goldman Sachs. Los contactos los habría sostenido el pasado noviembre cuando la pareja estaba preparando lo que luego sería su separación de la familia real. Image zoom El consultor Mark Borkowski dijo al diario británico que de llevarse a cabo el supuesto acuerdo de colaboración, Harry y Meghan podrían ganar cifras millonarias como conferencistas o embajadores de la marca. “Van a ganar fortunas, ya sea a través de discursos o trabajo de embajadores; estos son apretones de manos de mil millones de libras”, dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diario señala que Harry podría sumarse a celebridades como Gwyneth Paltrow o David Beckham que han participado en una serie de conferencias organizadas por la entidad financiera. Si bien esas intervenciones no son remuneradas, sí podrían ser un paso para que el príncipe en un futuro transforme su relación en un trabajo pagado, agrega. Image zoom Harry participó por primera vez en un acto público desde el cambio de su estatus en la familia real británica en una cumbre sobre inversiones alternativas patrocinada por el banco JPMorgan en Miami. En el evento, reveló que había recibido terapia y habló del profundo impacto que supuso la muerte de su madre, la princesa Diana. Advertisement

