Ataques de pánico y ganas de beber: el príncipe Harry confiesa la razón que casi arruina su vida El duque de Sussex sorprende con su escalofriante testimonio en The Me You Can´t See, la docuserie co-creada por él y Oprah Winfrey. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando creíamos que ya habíamos visto y oído casi todo de la pesadilla que Meghan Markle y el príncipe Harry confesaron haber vivido en palacio, las nuevas revelaciones del papá de Archie vuelven a desatar la controversia. En el documental The Me You Can´t See de Apple TV, el duque de Sussex ha compartido por primera vez el duro motivo que le llevó a tomar terapia durante 4 años tras sufrir fuertes ataques de pánico y ansiedad. Todos conocen el dolor que causó en el joven, entonces niño, la pérdida de su madre, la princesa Diana en 1997. Lo que se desconocía es que aquel adolescente de apenas 12 años nunca pudo desahogarse. "No estaba en un ambiente en el que se me instaba a hablar de ello, estaba como oprimido", expresó a corazón abierto en la docuserie. Príncipe Harry Príncipe Harry | Credit: Pantallazo Docuserie The Me You Can´t See No podría mostrar ni frío ni calor, siempre tenía que mantener el tipo y eso, en un niño de su edad, le pasó factura años después. "Si la gente me preguntaba cómo estaba, yo le decía 'bien'. Nunca feliz, nunca triste, solo bien. Bien era la respuesta fácil. Pero mentalmente estaba devastado". Cada vez que se ponía un traje para acudir a algunas de sus obligaciones reales empezaba a "sudar". "Sufrí ataques de pánico, ansiedad severa... Así que de los 28 a los 32 mi vida fue una pesadilla", contó con dolor. Una sensación de angustia que le llevó casi al límite. "Estaba deseando beber, estaba deseando tomar drogas, quería hacer todas esas cosas que me hacían sentir menos... Me ponía a beber no porque me divertía sino porque trataba de tapar otras cosas", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a la ayuda de su mujer, Meghan Markle, y sus ganas por tener una vida normal, sin tanta pose ni necesidad de fingir, Harry pidió ayuda. Una decisión que le salvó la vida y su matrimonio. Meghan Markle Principe Harry Credit: (Harpo Productions/Joe Pugliese via Getty Images) "Visité doctores, terapeutas, algunos alternativos también. Vi todo tipo de personas. Pero fue realmente conocer y estar con Meghan cuando supe que si no hacía terapia y me ponía bien iba a perder a esta mujer con quien me veía pasando el resto de mi vida", explicó. El episodio de Harry es uno de los varios que conforman esta docuserie creada por él y Oprah con un importante propósito: crear conciencia sobre la salud mental y el bienestar. Además del duque, también habrá otras invitadas como Lady Gaga y Glenn Close.

