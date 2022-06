El príncipe Harry sufre una aparatosa caída del caballo El príncipe Harry sufrió una vistosa caída del caballo en que disputaba un partido de polo, lo que hizo que muchos se preocuparan por su estado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El príncipe Harry El príncipe Harry | Credit: Grosby Group El príncipe Harry no salió muy airoso en su último partido de polo. Mientras jugaba junto a su equipo Los Padres, el duque de Sussex sufrió una aparatosa caída del caballo que hizo que muchos se preocuparan por su estado. Varios fotógrafos captaron el momento en que Harry, quien vestía su clásico polo verde con pantalones blancos ajustados y botas marrones altas, cayó al suelo durante el partido que tuvo lugar este viernes en el Santa Barbara Polo & Racquet Club, en California. El príncipe Harry se cae de su caballo El príncipe Harry se cae de su caballo | Credit: Grosby Group Enseguida muchos jugadores corrieron a ayudarlo, pero el príncipe rápidamente se puso en pie y subió al caballo para seguir jugando el encuentro, que su equipo perdió 12-11. El príncipe Harry El príncipe Harry | Credit: Grosby Group Aunque en el lugar no estaban presentes ni su esposa Meghan Markle ni sus hijos, sí habían amistades de Harry, como David Foster y Katharine McPhee. El príncipe Harry El príncipe Harry | Credit: Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Harry ya está de vuelta a su cotidianidad en Estados Unidos luego de su visita a Reino Unido para participar en las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Después de dos años alejado de la familia real, los duques de Sussex volvieron a pisar el palacio de Buckingham. Durante el viaje la pareja aprovechó además para celebrar el primer año de Lilibet Diana con un "íntimo y casual pícnic" en el jardín de su casa de campo.

