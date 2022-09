El príncipe Harry sí podrá usar su uniforme militar en el funeral de su abuela, la reina Isabel II Por decisión de su padre, el rey Carlos III, el príncipe Harry sí podrá usar su uniforme militar al darle un último adiós a su abuela, la reina Isabel II. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El príncipe Harry sí podrá usar su uniforme militar el sábado en una ceremonia para honrar la memoria de su abuela, la reina Isabel II, y también en su funeral. La decisión fue de su padre, el rey Carlos III. Por primera vez en dos años y medio, Harry podrá usar su uniforme militar. El duque de Sussex recién celebró su cumpleaños 38 el 15 de septiembre, en medio de un doloroso momento para la familia. Al igual que su hermano, el príncipe William y otros miembros de la familia real que tienen cargos militares, Harry lucirá su uniforme. La decisión del rey Carlos III fue tomada sin que Harry le hiciera esta petición, revela PEOPLE. Harry estaba dispuesto a ponerse la vestimenta que le indicaran, ya que su enfoque ahora es honrar a su difunta abuela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Principe Harry Credit: (Max Mumby/Indigo/Getty Images) Anteriormente, esta semana se había anunciado que Harry — quien estuvo durante dos períodos en la guerra de Afganistán durante su carrera de 10 años con el ejército británico— no podría usar su uniforme militar, ya que no está trabajando dentro de la familia real. El rey Carlos III ha hecho una excepción de esta regla. En enero, la reina Isabel II le retiró los títulos militares y las responsabilidades como miembro de la familia real a su hijo, el príncipe Andrew, por la demanda en su contra por presunto abuso sexual. El duque de York pasó 22 años trabajando en la marina real británica y fue piloto en la Guerra de las Malvinas en 1982. Andrew ha podido usar sus medallas militares en recientes eventos públicos para honrar a su madre. Principe Harry Credit: (Max Mumby/Indigo/Getty Images) La reina Isabel II falleció a sus 96 años el 8 de septiembre. Un vocero del duque de Sussex aseguró que la prioridad de Harry ahora es rendir tributo a su querida abuela y recordar su legado. "Su década de servicio militar no está determinada por el uniforme que use, y pedimos respetuosamente que el enfoque siga siendo la vida y el legado de su majestad, la reina Isabel II", dijo este vocero. La última vez que Harry usó su uniforme militar en un acto oficial fue en marzo del 202) en el festival de música de Mountbatten. Harry era capitán general de la marina real, entre otros títulos que perdió al mudarse a California con su esposa Meghan Markle en marzo del 2020 y renunciar a sus responsabilidades como miembro de la realeza británica. Se espera que al funeral de su abuela el 19 de septiembre, el príncipe Harry llegue vestido de militar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El príncipe Harry sí podrá usar su uniforme militar en el funeral de su abuela, la reina Isabel II

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.