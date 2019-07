El príncipe Harry revela algo muy íntimo de su relación con Meghan Markle Amigable como siempre, el duque de Sussex dio a conocer uno de los secretos mejor guardados de la pareja real más famosa. Esto fue lo que dijo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message La cercanía de Harry en sus últimas apariciones en eventos oficiales deja constancia de la absoluta felicidad del príncipe tras la llegada de su hijo Archie. El benjamín de Lady Di hasta se atreve a revelar intimidades de su relación con Meghan Markle con toda la naturalidad el mundo. Así lo ha hecho en un encuentro muy especial con Jane Goodall a quien Harry entrevistó para la edición británica de septiembre de la revista VOGUE (¡la cual editará su mujer!). En esta amigable charla con la antropóloga hablaron de las duras condiciones que atraviesa nuestro planeta y lo importante de cuidarlo. Ser padre ha fortalecido este sentimiento en Harry que ahora ve el mundo con otros ojos. “Todo se ve diferente”, aseguró. “Quizás por toda la gente que he conocido y todos los lugares que he tenido la oportunidad de visitar siempre he tenido una conexión muy especial con la naturaleza. Pero ahora se acentúa más, sin lugar a dudas.” Al reconocer que siempre quiso traer hijos al mundo, una divertida Jane le dijo “¡no demasiados!”, a lo que sonriente y bromista Harry no tuvo reparo en contestar con la cantidad exacta de hijos que aspira a tener: “¡Dos máximo!”, reveló. Image zoom DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Menuda exclusiva. Meghan y Harry volverán a intentarlo, irán a por la hermanita de Archie y entonces cerrarán la fábrica. Y, por encima de todo, tienen claro que hay que dejarles un planeta mejor donde poder ser felices. Image zoom Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby “Siendo tan inteligentes como somos o tan evolucionados como se supone que somos, deberíamos dejar algo mejor a la próxima generación”, dijo comprometido. Comienza la cuenta atrás para el segundo bebé Sussex. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image El príncipe Harry revela algo muy íntimo de su relación con Meghan Markle

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.