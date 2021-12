El príncipe Harry se sintió "borrado" de la familia real después del desaire navideño de su abuela La reina retiró una foto de él y Meghan Markle de su escritorio para su habitual discurso navideño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un nuevo libro arroja luz sobre algunos de los principales dramas reales durante la Navidad de 2019, cuando el príncipe Harry y Meghan Markle fueron desairados por la reina durante su discurso navideño. Según los observadores reales, en su alocución se pudo ver que Isabel II no tenía una foto de Meghan Markle y el príncipe Harry en su escritorio. Ahora el autor Christopher Anderson ha alegado en su libro Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry y Meghan, que la Reina eliminó a propósito una foto de los Sussex. "Creo que este es un punto de inflexión", ha asegurado Christopher en una entrevista. "Hay todo tipo de mensajes sutiles que se transmiten en este tipo de telenovela que aun continúa. En 2018, se sentó allí frente a un árbol de Navidad. Ella dio su discurso de Navidad y allí estaban las fotos familiares… incluidos Archie, Megan y Harry, exhibidos de manera muy prominente ". The Duke and Duchess of Sussex Visit South Africa The Duke and Duchess of Sussex Visit South Africa | Credit: Photo by Toby Melville - Pool/Getty Images Pero al año siguiente, la foto desapareció del set. Christopher incluso dijo que le preguntaron a la reina "qué fotografías quería en la toma junto a ella", y respondió "no necesitaremos esa", mientras señalaba una imagen enmarcada de los Sussex. "Creo que fue doloroso [que él lo viera]", explicó Christopher. "Un amigo de Harry me dijo que sentía que, en cierto sentido, lo estaban borrando de la familia". Poco después, Harry y Meghan tomaron una decisión para alejarse de los deberes de la realeza y mudarse a Estados Unidos. Como dijo Christopher, "Parece muy sutil, pero cuando lo piensas, cuando alguien te elimina del álbum familiar, por así decirlo, es un mensaje bastante fuerte". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Harry y Meghan no han hablado sobre el supuesto desaire, pero han dejado en claro que todavía están cerca de la Reina (por quien llamaron a su hija Lilibet).

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El príncipe Harry se sintió "borrado" de la familia real después del desaire navideño de su abuela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.