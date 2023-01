La dura reacción de la casa real británica a las acusaciones de Harry contra su familia Estas son las consecuencias que el hijo pequeño de Lady Di tendrá que asumir tras la publicación de sus memorias, Spare. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las reacciones de la casa real británica contra el príncipe Harry no se han hecho esperar. Así lo ha dado a conocer la prensa del país. Según TMZ, el periódico The Times compartía este sábado información privilegiada sobre el profundo malestar que la familia real siente ante las fuertes acusaciones que ha hecho el hijo pequeño de la princesa Diana en sus memorias, Spare. Durante las últimas semanas antes de la publicación del libro, se han ido adelantando trozos de su historia que no han dejado bien, entre otros, a su hermano mayor, el príncipe William, hasta ahora uno de los peor parados en este relato. Príncipes Harry y William Harry sufre las consecuencias de sus acusaciones contra la casa real británica | Credit: (Photo by Dominic Lipinski / POOL / AFP) (Photo by DOMINIC LIPINSKI/POOL/AFP via Getty Images) Según Roya Nikkhah, editora especializada en realeza de este diario, las consecuencias de tales afirmaciones ya se han puesto en marcha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Puedo revelar que el príncipe Harry ha sido sacado del proceso de la Coronación, donde no tendrá ningún papel oficial si finalmente acude", lee su mensaje en Twitter. Mientras él se sentaría en un lugar ajeno al de los suyos, su hermano William sí ocupará un espacio privilegiado junto a su padre, el rey Carlos de Inglaterra. The Times asegura también que el duque de Cambridge "arde en enfado" tras leer de lo que su hermano pequeño le acusa, entre otras cosas, haber insultado a su esposa, Meghan Markle y haberle instado a ponerse el polémico traje nazi de hace unos años. El libro Spare, cuya publicación tendrá lugar el 10 de enero, promete seguir ahondando en la herida en sus páginas en las que la familia de Harry ocupa un lugar no demasiado agradable. Continuará...

