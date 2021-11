El príncipe Harry tiene un título menos y su prima Beatriz podría ser su sustituta Al dejar Reino Unido y renunciar como miembro activo, la Casa Real necesita reasignar la función que tenía el duque de Sussex a otro miembro de la corte que sí pueda representar a la reina Isabel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Harry & Meghan Harry & Meghan | Credit: (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen ) Luego de que en las últimas semanas la reina Isabel tuviera que cancelar su asistencia a varios actos oficiales que tenía en su agenda ya que sus médicos le recomendaron reposo, la Casa Real se ve en la necesidad de contar con otros miembros de alto rango de la familia real que puedan sustituirla en futuras ocasiones. Actualmente, los dos herederos a la corona, el príncipe Carlos y el príncipe William, son los que han acudido en su representación, pero los compromisos son muchos y ellos no pueden cumplir con todos. Dentro de la familia real existen los Consejeros de Estados designados por la constitución real, que tienen la función de representar a Su Majestad en caso de que ella no pueda hacer acto de presencia. Dicha constitución establece que cuatro miembros tienen derecho a este título y, entre ellos, está el príncipe Harry. Sin embargo, al renunciar voluntariamente como miembro activo de la Casa Real en 2020, ahora la institución ve la necesidad (un poco urgente) de dar esta función a otro miembro. Y parece que este derecho podría recaer en la princesa Beatriz, prima de Harry y nieta de la reina Isabel II. ¿Por qué ella? Porque es la siguiente en la línea de sucesión, ocupa el lugar 10, sin tomar en cuenta a los tres hijos de William, quienes aún son muy pequeños. Princess Beatrice of York and Edoardo Mapelli Mozzi Princess Beatrice of York and Edoardo Mapelli Mozzi | Credit: (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images) También se debe omitir al príncipe Andrés —noveno en la línea de sucesión al trono, y padre de Beatriz— por el escándalo debido a su relación cercana con Jeffrey Epstein y, además, por la reciente demanda sexual en su contra. El hijo de la reina Isabel se alejó de la vida pública desde 2019 para no dañar más la imagen de la corona. Una fuente ha dicho a DailyMail que tal vez podrían dar este título de Consejero de Estado a la esposa del príncipe Carlos, Camilla de Cornwall. "Este es un dolor de cabeza constitucional. Con un monarca envejecido, se habla de lo que sucederá si la Reina no puede trabajar por alguna razón", agregó dicho informante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Actualmente, la princesa Beatriz, hija del príncipe Andrés, no tiene un rol activo e incluso, no recibe ningún ingreso por la subvención soberana por los beneficios del patrimonio de la Corona. Sin embargo, sí ha acompañado a la reina Isabel en algunos eventos oficiales.

