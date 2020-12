Close

El príncipe Harry sufre inesperada y repentina pérdida A solo unos días de que su mujer, Meghan Markle, sorprendiera al revelar que perdió un bebé, el duque de Sussex sufre nueva e inesperada pérdida. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A solo unos días de que Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, sorprendiera al revelar que perdió un bebé, el duque de Sussex vuelve a sufrir una repentina e inesperada pérdida familiar. Se trata de Lady Celia Vestey, madrina del príncipe y gran amiga de la Reina Isabel II. Según fuentes en Londres la aristócrata "falleció repentina pero pacíficamente" el sábado pasado a los 71 años. Según dicha fuente y otros diarios británicos, el príncipe -que reside actualmente en California- ha enviado ya sus condolencias a la familia de su querida madrina. La fallecida estaba casada con Samuel Vestey, Tercer Barón de Vestey, y uno de los hombres más ricos de Inglaterra, según detalla Daily Mail. Su fortuna se calcula en más de 1,000 millones de dólares. "Adorada esposa de Sam. Muy querida madre de William, Arthur y Mary y amorosa abuela de Ella, Frankie, Sam y Cosima. Funeral familiar privado", reza su esquela. Lady Celia Vestey (izq.) con la reina Isabel II en un servicio religioso: Image zoom Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Lady Celia Vestey con su marido, Samuel Vestey, Tercer Barón de Vestey, y uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Image zoom Credit: Indigo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lady Vestey formaba parte del círculo de amistades de la reina y del Príncipe Carlos y era gran aficionada a la equitación. De hecho, sus familiares han pedido que en su honor se realicen donativos a la escuela de Londres Ebony Horse Club. La fallecida fue el centro de la polémica cuando en 1984 fue elegida por el Príncipe Carlos y Diana de Gales como la madrina del bautizo del pequeño Harry. Aquello dio pie a una disputa familiar al dejar de lado a la Princesa Ana de Inglaterra como la -esperada- madrina del pelirrojo.

