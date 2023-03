El príncipe Harry y Meghan reaparecen tras recibir aviso de desalojo de parte de Kensington, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Prince Harry, Meghan Markle Credit: Backgrid/The Grosby Group Los duques de Sussex desafían el temporal sonriendo y con amigos en California. Además, JLO se protege de la lluvia, Becky G recibe honores y David Bisbal es profeta en su tierra. Empezar galería Meghan Markle y el príncipe Harry Prince Harry, Meghan Markle Credit: Backgrid/The Grosby Group Los duques de Sussex fueron captados en un popular restaurante de Los Ángeles, CA., después de que se diera a conocer a principios de semana que el rey Carlos III les ha pedido evacuar su vivienda de Frogomore Cottage, en los terrenos del palacio de Kensington. La noticia fue confirmada posteriormente por fuentes de la pareja a PEOPLE. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer López en Los Ángeles Credit: Getty Images La Diva del Bronx se apresura a ingresar al estudio de danza protegida por una enorme sombrilla en medio de las tormentas que han azotado a Los Ángeles, CA. y zonas aledañas. 2 de 7 Ver Todo Becky G Beck yG Billboard Women In Music Credit: Getty Images La cantante mexicoamericana luce orgullosa el reconocimiento que le fue otorgado en el evento de Billboard Women in Music, en LA. y donde la cumpleañera reveló porqué quizá no haya una gran boda para ella y su prometido, el futbolista Sebastián Lletget. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Salma Hayek, François-Henri Pinault y Mathilde Pinault Salma Hayek, François-Henri Pinault and Mathilde Pinault Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images La actriz mexicana posa al lado de su multimillonario marido y su hijastra en el desfile de la marca Saint Laurent, realizado en la Semana de la Moda de París. 4 de 7 Ver Todo David Bisbal David Bisbal "Golden Medals Of Andalucia" Ceremony Credit: Getty Images El cantante español muestra orgulloso y con ojos llenos de lágrimas el reconocimiento que le otorgaron como Hijo Predilecto de su tierra natal: Almería, durante una ceremonia celebrada en el Teatro de la Maestranza, en Sevilla. 5 de 7 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group La influencer y empresaria tequilera fue captada poniéndole gasolina a su "carrito" Ferrari SF90 valuado en —cuéntenlos— $511,000. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pedro Fernández Pedro Fernández Mariachis Series Red Carpet Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images En Ciudad de México captamos al actor y cantante mexicano desfilando por la alfombra roja en la premiere de la serie Mariachis, de HBOmax 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El príncipe Harry y Meghan reaparecen tras recibir aviso de desalojo de parte de Kensington, ¡míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.