Nuevo y explosivo libro afirma que Harry quería salir de la familia real aún antes de conocer a Meghan Muchos culpan a Meghan Markle por su salida de la monarquía, pero los autores del libro "Finding Freedom" aseguran que el pelirrojo quería la libertad desde antes. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El contenido de un nuevo y explosivo libro que habla sobre Meghan Markle y el príncipe Harry y su salida de la familia real inglesa está corriendo como la pólvora. Y aunque aún no ha salido a la venta ha causado sensación por las supuestas verdades que ahí se revelan. Entre ellas está el que al parecer el nieto de la reina Isabel II quiso salir de la monarquía antes de conocer a la actriz y contraer nupcias con ella. Así lo afirman Omid Scobie y Carolyn Durand, autores de Finding Freedom, que sale a la venta el 11 de agosto pero que ya ocupa el puesto número 14 en la lista de bestsellers de Estados Unidos gracias a los ávidos lectores que han encargado sus copias del tomo por adelantado. "Fundamentalmente Harry quería salirse", contó una fuente a los autores, según uno de muchos adelantos que han sido publicados por el Times de Londres. "Muy en el fondo él siempre estuvo luchando con ese mundo". Según dicha persona, al hijo del príncipe Carlos, heredero al trono de Inglaterra, y la desaparecida princesa Diana de Gales, no le gustaba para nada la atención de los paparazzi y la prensa respecto a cada paso y cada decisión que tomaba. "No necesito que se haga una película de cada movimiento que hago cuando salfo de un carro o cuando saludo frente a 100 fotógrafos antes de entrar a un edificio", exclamó el pelirrojo, actualmente de 35 años, a dicha persona. "Se debería tratar simplemente del trabajo que se está llevando a cabo dentro. Debemos enfocarnos en lo que realmente importa". Image zoom Chris Jackson - Pool/Getty Images El libro toca distintos temas relativos a la salida de los duques de Sussex de la monarquía, ocurrida de manera oficial el pasado 31 de marzo. Entre ellos destacan el que al parecer no existió enfrentamiento alguno entre Kate Middleton o Meghan Markle, sino simplemente el desencuentro de dos mujeres que no hicieron química. La pompa y circunstancia, pero especialmente el escrutinio público y de la prensa, habrían cansado Harry, quien según se explica, habló de sus deseos de libertad aún antes de casarse con Meghan Markle y de convertirse en padre: El último encuentro en público del príncipe William y Kate Middleton, duques de Cambridge, con Meghan y Harry, duques de Sussex, fue sumamente comentado por la supuesta frialdad con la que Meghan fue tratada , pero especialmente por la falta de contacto ocular entre ambas. Los múltiples momentos "bochornosos" que hubo entre ambas son examinados detenidamente en el libro. Image zoom The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los autores de Finding Freedom aseguran que para publicar el libro entrevistaron a más de 100 personas "incluyendo amigos cercanos de Harry y Meghan, asistentes y empleados de palacio (pasados y presentes)", con toda la información presentada en el libro [verificada] "por al menos dos fuentes". Por su parte, un portavoz de Meghan y Harry dijo por medio de un comunicado que "los duques de Sussex no fueron entrevistados" para la realización de dicha publicación. "Este libro se basa en las experiencias de los autores como integrantes del cuerpo de prensa real y de sus reportes realizados de forma independiente".

