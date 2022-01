El príncipe Harry y Meghan Markle abordan los "daños graves" de la desinformación de COVID-19 en Spotify El duque y la duquesa de Sussex se unen a una lista creciente de figuras públicas que piden a Spotify que enfrente la información errónea sobre el COVID-19 en la plataforma de transmisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir The Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and Meghan The Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and Meghan | Credit: Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) El príncipe Harry y Meghan Markle han expresado su preocupación por la información errónea relacionada con la pandemia de COVID-19 y el espacio que ésta ocupa en Spotify. Poco después de que Neil Young retirara su música del servicio de transmisión debido a inexactitudes sobre el COVID-19, Harry, de 37 años, y Meghan, de 40, ahora están llamando a Spotify para abordar los "daños graves" de la información errónea que aparece en la plataforma. La pareja —que tiene un contrato de podcast exclusivo de varios años con Spotify— se puso en contacto por primera vez con la compañía para expresar "preocupaciones" sobre "las consecuencias demasiado reales de la información errónea sobre COVID-19 en su plataforma" en abril de 2021, dijo un portavoz de su fundación Archewell, dijo el domingo. "Desde el inicio de Archewell, hemos trabajado para abordar la crisis global de desinformación en tiempo real. Cientos de millones de personas se ven afectadas por los graves daños de la desinformación y la desinformación desenfrenada todos los días", comenzó el comunicado. "En abril pasado, nuestros cofundadores comenzaron a expresar su preocupación a nuestros socios de Spotify sobre las consecuencias demasiado reales de la información errónea sobre el COVID-19 en su plataforma", agrega el comunicado. "Seguimos expresando nuestras preocupaciones a Spotify para garantizar que se realicen cambios en su plataforma para ayudar a abordar esta crisis de salud pública". "Esperamos que Spotify esté a la altura de este momento y estamos comprometidos a continuar nuestro trabajo juntos como lo hace", concluyó el comunicado. En diciembre de 2020, el duque y la duquesa de Sussex anunciaron una "asociación de varios años" entre Spotify y su productora Archewell Audio. Con la asociación, la pareja presentará y producirá podcasts originales "todo con el objetivo de construir una comunidad a través de experiencias, narrativas y valores compartidos", según un comunicado de prensa. "Lo que nos encanta de los podcasts es que nos recuerda a todos que debemos tomarnos un momento y realmente escuchar, conectarnos entre nosotros sin distracciones", dijeron Harry y Meghan en un comunicado conjunto en ese momento. "Con los desafíos de 2020, nunca ha habido un momento más importante para hacerlo, porque cuando nos escuchamos y escuchamos las historias de los demás, recordamos lo interconectados que estamos todos", agregaron. Prince Harry and Meghan Markle Prince Harry and Meghan Markle | Credit: (Photo by NDZ/Star Max/GC Images) El llamado a la acción del Príncipe Harry y Meghan se produce después de que Young, de 76 años, y Joni Mitchell, de 78, eliminaran cada uno sus catálogos de música de Spotify. Sus decisiones de hacerlo se vincularon a información errónea sobre COVID-19 que se presentó en el podcast de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience. Junto con la declaración de Mitchell en su sitio web de que eliminaría su música, la cantante también vinculó una carta abierta a Spotify en su publicación, que fue firmada por médicos y profesionales médicos. La carta afirma que Joe Rogan Experience, el podcast principal de Spotify, promueve "teorías de conspiración sin fundamento y tiene un historial preocupante de transmisión de información errónea, particularmente con respecto a la pandemia de COVID-19". Young también compartió una carta en su sitio web llamando al podcast de Rogan. Escribió, en parte, "La mayoría de los oyentes que escuchan la información falsa, engañosa y falsa de COVID en Spotify tienen 24 años, son impresionables y fáciles de cambiar al lado equivocado de la verdad". Agregó: "Estos jóvenes creen que Spotify nunca presentaría información totalmente falsa. Desafortunadamente, están equivocados. Sabía que tenía que tratar de señalar eso". Newsweek informó que Joe Rogan Experience ve una "estimación de 11 millones de personas" sintonizadas para cada episodio, aunque Spotify no ha revelado oficialmente exactamente cuántos usuarios se suscriben al podcast en general. Según los informes, Spotify pagó alrededor de $ 100 millones para adquirir Joe Rogan Experience, según Los Angeles Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El príncipe Harry y Meghan Markle abordan los "daños graves" de la desinformación de COVID-19 en Spotify

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.