El príncipe Harry y Meghan Markle deslumbran en Nueva York El Príncipe Harry presentó los premios Intrepid Valor Awards en la gala Salute to Freedom 2021. "Mi experiencia en el ejército me convirtió en quien soy hoy". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex | Credit: (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images) El príncipe Harry y Meghan Markle deslumbraron a su llegada a la alfombra roja de la gala Salute to Freedom 2021, donde Harry entregó uno de los premios Intrepid Valor Awards. Harry lucía un traje negro clásico y una pajarita con cuatro medallas y la cruz del Caballero Comandante de la Real Orden Victoriana alrededor de su cuello. Meghan lució un espectacular vestido rojo de Carolina Herrera con tacones a juego de Giuseppe Zanotti. Ambos adornaron sus atuendos con una amapola roja, el símbolo utilizado desde 1921 para conmemorar a los militares que han muerto en la guerra. En un momento, un periodista le preguntó a Meghan si estaba orgullosa de Harry. "Siempre estoy orgullosa de él", respondió ella. Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex | Credit: Photo by Dia Dipasupil/Getty Images La gala Salute to Freedom del Intrepid Museum reconoce el liderazgo extraordinario y honra a los hombres y mujeres que sirven, y recauda dinero para el programa educativo de Intrepid para estudiantes y programas de apoyo a los veteranos. Más tarde en la noche, el príncipe Harry recordó su propio servicio militar mientras honraba a los veteranos en la gala Salute to Freedom 2021 justo antes del Día de los Veteranos en Estados Unidos y el Día del Recuerdo en el Reino Unido. Harry habló sobre el aislamiento que los miembros del servicio suelen sentir cuando regresan a casa y enfatizó la importancia de apoyar a los veteranos. "Mi experiencia en el ejército me convirtió en quien soy hoy, y siempre estaré agradecido por las personas con las que pude servir, en cualquier lugar del mundo en el que estemos", dijo Harry, quien sirvió una década en el ejército británico y dos giras en Afganistán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero en la guerra, también ves y experimentas cosas que esperas que nadie más tenga que ver", dijo. "Estos se quedan con nosotros, a veces como una presentación de diapositivas de imágenes".

