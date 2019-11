Príncipe Harry: Lo que algunos casados deberían aprender de él La simpática reacción del royal pelirrojo cuando unas muchachas le hacen saber lo bello que es. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Muchos hombres casados alrededor del mundo deberían aprender de este simpático gesto! Durante su reciente viaje a Japón, ésta es la divertida reacción, digna de todo un príncipe, que hizo reír a un grupo de muchachas cuando le hicieron saber al príncipe Harry lo bello que es. Image zoom (Photo by Dan Kitwood/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al escuchar un piropo femenino, el famoso pelirrojo se apresuró a declarar que está casado, mientras que señalaba su alianza de boda. Este es el divertido clip en el que se aprecia la naturalidad y simpatía del atractivo príncipe que la actriz Meghan Markle logró llevar al altar. Video del príncipe con las estudiantes Image zoom Anwar Hussein/Getty Images Mientras el príncipe Harry trabaja lejos de casa, está claro que no olvida a su atractiva e inteligente mujer, quien en esta ocasión no le acompañó porque al parecer se quedó en casa al cuidado de su bebé, el pequeño Archie. Image zoom Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Estos días se especula con la posibilidad de que Harry y Meghan encuentren un segundo hogar lejos del Reino Unido por motivo de la presión mediática a la que se encuentran sometidos. Según conocidos de los enamorados, se barajan dos posibilidades, o bien algún lugar en Sudáfrica o incluso California. Image zoom Anwar Hussein/WireImage De momento, parece que esta entrañable pareja piensa visitar la costa oeste en Thanksgiving. En sus planes está pasar unas semanas en Los Ángeles para que Archie empiece desde bebé a conocer también las raíces y costumbres de su americana mamá. Image zoom Toby Melville - Pool/Getty Images Después de ver hoy las noticias de su proclamada fidelidad en Japón, seguramente Meghan habrá dormido con una sonrisa dibujada en su boca. Advertisement

