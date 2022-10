¡Qué tiemble la casa real! Harry lo cuenta todo en sus memorias: "Por fin su historia" A comienzos del 2023 se publica Spare, la biografía oficial del príncipe Harry donde por fin se conocerá su versión de los hechos de muchas cosas. Así lo ha confirmado la editorial encargada de su publicación, Penguin Random House. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los momentos más esperados y ya casi está aquí. Desde la editorial Penguin Random House han confirmado la fecha de salida de Spare, una de las memorias más demandadas en los últimos años en las que el príncipe Harry por fin cuenta su versión de los hechos sobre la pérdida de su madre Lady Di, además de otros muchos momentos de su no siempre fácil vida. La editorial asegura que "los lectores inmediatamente irán al pasado a una de las imágenes más candentes del siglo XX: dos chicos, dos príncipes, caminando detrás del ataúd de madre mientras el mundo lo ve con pena y horror", describe la casa de libros. Príncipe Harry Portada de 'Spare', las memorias del príncipe Harry | Credit: PENGUIN RANDOM HOUSE Harry comparte por primera vez partes de su vida personal que jamás habían sido abordadas en público y que sorprenderán al lector. ¿Por qué este título? (Spare en español significa 'de repuesto'). Hace referencia a su papel dentro de la monarquía de su país, siempre en un segundo plano y a la sombra de su hermano mayor, William. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de compartir detalles de ese funeral todavía latente en la retinas de muchos, sobre todo sus hijos, también habla de su servicio como militar en Afganistán y, especialmente, "la alegría que encontró en su papel de padre y marido. Ofrece un retrato personal honesto y cautivador que permite a los lectores todo aquello detrás de lo que saben del príncipe, una historia inspiradora, valiente y que abre los ojos", añade la editorial. Príncipe Harry El príncipe Harry | Credit: Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images) El libro será publicado el próximo 10 de enero del 2023 simultáneamente en los Estados Unidos y Gran Bretaña, y parte de sus beneficios serán donados a diversas instituciones. El fallecimiento de su abuela, la reina Isabel II, retrasó la salida de estas memorias en las cuales Harry se presenta más que como un príncipe, como el ser humano que hay detrás. "Estoy escribiendo esto, no como el príncipe que nació, sino como el ser humano en el que me he convertido", expresó en un reciente comunicado. "Mi esperanza es que, contando mi historia, las subidas y bajadas, los errores y lecciones aprendidas, pueda ayudar a mostrar que, independientemente de donde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos".

