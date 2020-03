Harry ¿expuesto al coronavirus? Posa en foto con persona que estuvo con dos contagiados El príncipe posó con un piloto de carreras dos días después de que él estuviera con Sophie Grégorie Trudeau y Idris Elba: ambos han dado positivo a COVID-19. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ni ricos ni famosos han quedado exentos de la pandemia del coronavirus y ante la creciente lista de políticos y rostros conocidos que han contraído el temible COVID-19 la familia real está tomando sus precauciones. Comenzando con la reina Isabel II, quien según reportes surgidos este martes ha empacado maletas para retirarse a su castillo de Windsor. Pero ahora las miradas se centran en su nieto, el príncipe Harry, pues según confirman posó al lado del piloto de carreras Lewis Hamilton, solo dos días después de que éste estuviera al lado de Sophie Grégorie Trudeau -esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau- y del actor Idris Elba. Ambos han dado positivo al virus y se encuentran actualmente en cuarentena. Image zoom "[Harry] está tomando los consejos del gobierno", aseguró una fuente a People ante la posibilidad del contagio que habría ocurrido durante su más reciente visita al Reino Unido. Dicho encuentro ocurrió el 8 de marzo durante la celebración de un evento deportivo celebrado en el Siverstone Experience Centre, en Londres. Ahí un afectuoso Harry abrazó al piloto. Dos días antes, Hamilton apareció en eventos caritativos del llamado WE Day donde estuvo al lado de Trudeau y del mencionado actor británico. Según People, Hamilton no ha revelado si se hizo o no la prueba del coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lógicamente esto ha preocupado al hijo de la fallecida Princesa Diana, de 35 años, y a su esposa Meghan Markle, de 38 años, quienes actualmente residen en Canadá, otro país afectado por el virus, especialmente en las ciudades de Vancouver y Toronto. "Como todos, ellos están siguiendo los consejos del gobierno", continuó una fuente cercana a Palacio a People. "Y si ocurre y cuando ocurra, que entren en contacto con alguien que ha dado positivo, se les ha indicado específicamente que deben actuar según lo que se les marque". Por su parte una fuente aseguró al Daily Mail que a su regreso a Canadá para reunirse con su hijo Archie -quien al parece no acompañó a sus padres al viaje a Londres- el príncipe se ha sentido "un poco impotente y aislado en medio de la nada, pero agradecido de que todos están juntos como familia". Ahora "solo unos cuantos podrán interactuar" con la joven familia. Mejor prevenir que... ' Advertisement

