El príncipe Harry obligado a evacuar su mansión de Montecito el mismo día en que se publican sus memorias El diluvio que ha caído en California obliga al hijo de la princesa Diana de Gales y a más de 10,000 personas a desalojar sus viviendas. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Príncipe Harry Credit: Getty Images Vaya que se le ha estropeado al príncipe Harry el lanzamiento de sus explosivas memorias. Justo en el día en que el libro Spare sale al mercado el hijo de la desaparecida princesa Diana y el rey Carlos ha tenido que evacuar su mansión de Montecito debido a las torrenciales lluvias que están afectando al estado de California. Debido el temporal el príncipe Harry y otras celebridades —incluyendo a Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres— así como más de 10,000 personas en el condado de Santa Bárbara han recibido órdenes de evacuar la zona que se encuentra bajo riesgo de inundaciones y derrumbes. Tan solo este lunes y durante 12 horas, la región recibió 12 pulgadas de lluvia imparable. En total, el estado de California registra hasta el momento 17 muertes confirmadas a causa del mal tiempo. "Montecito se encuentra bajo órdenes obligatorias de evacuación. Nos han pedido que nos coloquemos en un terreno elevado para refugiarnos. Por favor, manténganse a salvo, expresó la conductora y actriz Ellen DeGeneres, el publicar un tuit mostrando la rápida corriente de un río que se observaba detrás de ella: El desalojo ocurre justo el día el libro Spare aparece en librerías de Estados Unidos. En el Reino Unido el libro ya ha roto récords de ventas al agotar en un solo día las 400,000 copias, convirtiéndose en el libro de no ficción más vendido de la historia moderna: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la estación KTLA-5, en Los Ángeles, las órdenes de evacuación del condado de Santa Bárbara entraban en efecto este martes a partir de las 2:00 p.m. El diluvio ocurre justo en el quinto aniversario de las torrenciales lluvias que generaron enormes deslaves que cobraron la vida de al menos 20 personas y destruyeron más de 100 viviendas en Montecito, en el 2018.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El príncipe Harry obligado a evacuar su mansión de Montecito el mismo día en que se publican sus memorias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.