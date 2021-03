El príncipe Harry encuentra trabajo tras quedarse sin el dinero de la familia real británica ¿Qué hará y cuánto ganará el duque de Sussex en su primer trabajo fuera del palacio de Buckingham? Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La mañana del martes ha sido una de nuevos retos y comienzos para el príncipe Harry. La empresa BetterUp Inc., una compañía que ofrece servicios virtuales de terapeutas y coaches de salud mental, anunció que el duque de Sussex es su nuevo director principal de impacto, reportó el Wall Street Journal. En este puesto, Harry —quien ha hablado abiertamente sobre su propia salud mental— intentará, entre otras cosas, aumentar conciencia sobre la importancia de llevar una vida saludable. "Intentaré ayudar a crear un impacto en la vida de la gente", comentó el príncipe al diario estadounidense. "Una orientación proactiva provee un sinfín de posibilidades para el desarrollo personal, una mayor conciencia, y una mejor vida en general". El padre de Archie y esposo de la exactriz Meghan Markle reveló que ha utilizado los servicios de la compañía por un par de meses y que el asesoramiento que ha recibido ha sido una ayuda incalculable. "Me pusieron con mi coach quien francamente es maravilloso y siempre me ha dado buenos consejos y una perspectiva fresca, lo cual es tan valioso", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Harry obtuvo este nuevo puesto gracias a la recomendación de un amigo que lo presentó con el director ejecutivo de la compañía, Alexi Robichaux, a finales del año pasado. Robichaux, describió el nuevo trabajo del príncipe como "significativo" dentro de la empresa. Sin embargo, declinó ofrecer detalles sobre la contratación de Harry, omitiendo información sobre su salario y beneficios, de acuerdo a reportes de People. No obstante, agregó que el príncipe se incorpora a la institución dentro del marco ejecutivo como un director de la corporación. Prince Harry The Duke And Duchess Of Sussex Visit Ireland Image zoom Credit: Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage Por su parte, Harry aseguró que su meta es iniciar las difíciles conversaciones sobre la importancia de la salud mental. "Creo firmemente que enfocándonos y priorizándonos en nuestro bienestar mental, abre un potencial y oportunidades que jamás sabíamos que existían dentro de nosotros. Como dijera el Comando de la Marina Real: 'Es un estado de ánimo'. Todos lo tenemos dentro", escribió Harry en el blog de su nueva empresa. "Como el primer director de impacto de BetterUp, mi meta es elevar las importantes conversaciones sobre la salud mental, construir comunidades de apoyo y fomentar un ambiente honesto y vulnerable. Mi deseo es ayudar a la gente a desarrollar su fuerza interna, su resiliencia y confianza". La compañía valuada en $1.73 mil millones ofrece los servicios de más de 2,000 terapeutas y asesores a empresas como Facebook, Chevron y Hilton con el fin de mejorar la salud mental de sus empleados. Se espera que el duque – un exsoldado de la armada británica, que no cuenta con experiencia corporativa – pase algún tiempo en las oficinas de la compañía ubicada en San Francisco, California, y que participe en las reuniones corporativas y eventos especiales.

