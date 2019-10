Se hace viral un video del príncipe Harry regañando a reportera en África El príncipe Harry fue captado en video regañando a una reportera que le hizo perder los estribos durante un acto público en su visita a África. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos acostumbrados a ver a un príncipe Harry sonriente, amable y con carácter hasta bonachón. Sin embargo, el duque de Sussex, como todos, tiene sus límites. Eso quedó clarísimo con un video surgido este jueves que capta el momento en que una reportera lo puso hasta la coronilla con sus preguntas y lo exasperó tanto que el nieto de la reina Isabel II explotó contra ella. Lógicamente el intenso intercamio se ha hecho viral. El bochornoso momento ocurrió al final de un acto público celebrado en Malaui durante la visita oficial de Harry y su esposa Meghan Markle al continente africano. Ahí el pelirrojo estuvo charlando con chicos de familias desfavorecidas. “Aférrense a sus sueños”, les exhortó para luego encaminarse a un vehículo que lo esperaba para abandonar el lugar donde sucedió el encuentro con los jóvenes. Ahí fue donde ocurrió el encontronazo cuando la periosta Rhiannon Mille de Sky News quien se le acercó antes de abordar el auto preguntándole: “¿Esa breve charla [con los jóvenes] qué esperas conseguir de ella?”. El príncipe, un poco impaciente se voltea y le dice “¿Qué? ¡pregúntales a ellos!’. Pero la periodista no cesa en su intento y de nuevo lo interroga. “¿Es por eso que es tan importante que vengas a hablar con ellos?”. Ahí es cuando el príncipe llegó a su límite y dijo ya molesto: “Rhiannon, no te comportes de esta manera”. Acto seguido se montó en el auto y salió a toda prisa. Prince Harry basically said Rhiannon don't embarrass yourself 💀 he's had enough pic.twitter.com/EeO9ezhjTS — . (@meghanysl) October 1, 2019 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es natural que el flamante papá esté un poco harto de las palabras hirientes y los comentarios malintencionados de quienes han querido pintar la vida de su familia bajo una luz negativa. Sin embargo algunos han destacado que al menos en este caso a Harry no se le estaba haciendo una pregunta personal sino simplemente en torno al acto en que acababa de participar, por lo cual su respuesta sorprende aún más. El video surge en medio de tensiones entre los duques y la prensa luego de que Harry anunciara que tomarán acciones legales contra el periódico británico The Mail on Sunday por haber publicado páginas de una carta privada de Meghan a su padre a principios de año. “Llega un punto en el que lo único que hay que hacer es enfrentarse a este comportamiento porque destruye a personas y destruye vidas”, expresó Harry al anunciar la medida. ¡Ay! Advertisement EDIT POST

Se hace viral un video del príncipe Harry regañando a reportera en África

