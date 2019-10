Príncipe Harry y Ed Sheeran: el cómico video que te hará reír y pensar Los pelirrojos Príncipe Harry y Ed Sheeran nos hablan de la salud mental en un chistoso video By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Príncipe Harry y Ed Sheeran nos demostraron algo ayer: pelirrojos unidos, jamás serán vencidos. En un encantador video que conquistó las redes, el Duque de Sussex y el cantante nos recordaron de una forma muy simpática la importancia del cuidado de la salud mental. Está demostrado científicamente que las cosas dichas en tono de humor son mucho mejor registradas en el cerebro, así que no fue sólo una forma muy divertida de transmitir su mensaje, también fue sin duda la forma más inteligente de hacerlo. Aquí está el video que se pudo ver ayer con motivo del World Mental Health Day. Comienza con un nervioso Ed Sheeran alistándose para su cita con Harry y explicando cómo el príncipe le contactó para hacer juntos un video de caridad, para terminar afirmando: “Sé que el video va a ser bueno, porque soy su admirador desde hace mucho”, dice confesándose fan del príncipe. El cómico video, que cuenta en estos momentos con más de tres millones de reproducciones, continúa con una toma en la que el famoso cantante llama al timbre de una casa donde el mismísimo Prince Harry le abre la puerta y le invita a pasar. “¿Pueden entrar las cámaras?” pregunta. Sin problema, Harry les invita a pasar. Como anécdota, se ha sabido después que el hogar donde sucede el rodaje es en el Ivy Cottage, la casa de Eugenia de York, en Kensington Palace. Image zoom Poco antes de cumplir los treinta, el príncipe Harry asistió a terapia para superar la muerte de su madre, Diana de Gales, que falleció de forma trágica cuando aún era un niño y nunca lo había superado. Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reunidos en una mesa, se les oye comentar lo que les apasiona este proyecto caritativo que están haciendo juntos y Harry se queja: “¡Es algo de lo que no se habla lo suficiente! Mucha gente alrededor del mundo sufre por este motivo”. Ed está totalmente de acuerdo, incluso afirma que estaba pensando escribir una canción al respecto. En este momento el príncipe también se declara fan del cantante: “Alguien con tu talento que escribe letras tan bonitas… Si hicieras una canción que ayudara a difundir este asunto, sería increíble”. Sheeran le recuerda que la gente realmente no entiende cómo sufren las personas como ellos. Harry le mira confundido, ¿A qué se refiere? “Ya sabes, los chistes, las bromas de mal gusto… Llegó el momento de unirnos ¡No lo vamos a consentir más! Somos pelirrojos y vamos a luchar”. Image zoom Ed Sheeran de niño, un pequeño pelirrojo que con el tiempo se convirtió en un ídolo de la música. Getty Images En uno de los momentos más divertidos, Ed mira a cámara visiblemente avergonzado mientras Harry trata educadamente de decirle que parece que hubo un error de comunicación, que el proyecto es acerca del Día de la Salud Mental. Ed Sheeran asegura que no se había confundido y en plena reunión, agobiado empieza a borrar en su laptop un documento que dice: “Pelirrojos Unidos: El Príncipe Harry y el rey de los pelirrojos Ed Sheeran, se unen para cambiar la percepción de la gente con pelo color puesta de sol en Marruecos” Image zoom El Príncipe Harry conversa con un niño en Nueva Zelanda con un simpático cartel a favor de los pelirrojos. Getty Images Después de ese simpatiquísimo instante, la pareja se pone seria para mirar a cámara. Harry nos pide firmemente que, con motivo del Día Mundíal de la Salud Mental, nos aseguremos de acercarnos a nuestros personas cercanas, incluso a los extraños que puedan estar sufriendo en silencio. “Esto es cosa de todos”, afirma justo antes de que Ed Sheeran nos agradezca que hayamos visto el video. Reconocemos que esto ha sido una forma fantástica de recordarnos la importancia de superar el estigma y la discriminación en lo que a salud mental se refiere. No hay que olvidar que nuestro bienestar emocional afecta todo: cómo nos sentimos, cómo pensamos y como reaccionamos al enfrenarnos al día a día, las decisiones que tomamos y como nos relacionamos con los demás. Antes de que sea tarde, un poco de ayuda a tiempo para las personas que nos rodean puede mejorar su vida mucho más allá de lo que imaginamos y evitar desenlaces mucho más graves que pueden terminar con fatales consecuencias. Image zoom El pelirrojo cantante es famoso por la sensibilidad que refleja en sus letras. Getty Images Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Príncipe Harry y Ed Sheeran: el cómico video que te hará reír y pensar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.