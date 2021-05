"Tenía seis meses de embarazo en ese momento", dijo el príncipe Harry del día que Meghan Markle le confesó que se quería suicidar El príncipe hizo esta y otras fuertes confesiones en el nuevo documental The Me You Can't see Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que renunciaron a sus obligaciones como miembros de la familia británica, han sido muchas las fuertes confesiones que han hecho el príncipe Harry y Meghan Markle, pero esta, sin duda, es una de las más fuertes. Recordemos que durante la entrevista que le hizo Oprah Winfrey a la pareja, Markle confesó que durante su primer embarazo estaba muy deprimida y que hasta pensó en quitarse la vida. Ahora, en el documental The Me You Can't See, producido por el príncipe y Winfrey, se vuelve a tocar el tema del intento de suicidio de Markle y salen a la luz muchos más detalles. En sus propias palabras, el príncipe aseguró que su esposa no se quitó la vida porque no quería hacerlo sufrir, en especial no quería que él volviera a perder la mujer más importante de su vida. "Lo que la detuvo de hacerlo fue [el pensar] lo injusto que hubiera sido para mi después de todo lo que pasó con mi mamá y ponerme en la posición de perder a otra mujer en mi vida, con un bebé dentro, nuestro bebé", confesó Harry en dicho documental. "Lo más aterrador para ella fue era la claridad de sus pensamientos. Ella no había llegado al final. No estaba loca, no se estaba medicando ni con pastillas ni alcohol. Ella estaba completamente sobria. Estaba completamente sana, pero en la tranquilidad de la noche, esos pensamientos [de suicidio] la despertaban". En el documental, tal y como lo dijo en su entrevista con Winfrey, Harry mencionó que Markle le confesó justo antes de asistir a un evento de caridad en Londres, que había pensado quitarse la vida. Por suerte, la exactriz no se atrevió a hacerlo. Ese día, aún estando en muy mal estado, se dispuso a asistir al evento con su mejor sonrisa. "Meghan estaba batallando [ese día]. La gente ha visto nuestras fotos en las que nos estamos apretando las manos cuando íbamos entrando al evento de caridad en el Royal Albert Hall en Londres.", dijo Harry. "Tenía seis meses de embarazo en ese momento. Lo que la gente quizás no entiende que esta tarde Meghan me confesó que tenía pensamientos de suicidio y los detalles de cómo pensaba acabar con su vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Prince Harry y Meghan Markle Credit: Paul Grover - WPA Pool/Getty Images Prince Harry y Meghan Markle Credit: Paul Grover - WPA Pool/Getty Images Aún estando en uno de los momentos más vulnerables de su vida, Meghan no tuvo más remedio que vestirse y cumplir con su deber como Duquesa de Sussex. "De alguna manera me da vergüenza de la manera que manejé la situación", dijo. "Debido al sistema en el que estábamos y las responsabilidades que teníamos, lo que hicimos fue abrazarnos y luego nos tuvimos que vestir, subirnos a un convoy escoltados por la policía y llegar al evento de caridad en el Royal Albert Hall. Luego tuvimos que salir frente a una pared de cámaras y pretender que todo estaba bien. En el momento en que apagaron las luces [en el evento], Meghan empezó a llorar". El documental, que puedes ver en Apple Tv desde este viernes 21 de mayo, fue hecho para crear conciencia acerca de la salud mental. Y es que, en el mismo film, el príncipe también habla sus propios problemas con los ataques de ansiedad y de cómo su esposa lo ha ayudado a entenderlos y a tratarlos.

