El príncipe Harry dice que su hermano William lo agredió físicamente al discutir sobre Meghan Markle Una discusión sobre Meghan Markle entre el príncipe Harry y su hermano William terminó en una agresión física, asegura el hijo menor de la Princesa Diana. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El hijo menor de la princesa Diana asegura que al tener una discusión sobre Meghan Markle con el príncipe William, su hermano mayor lo agredió físicamente. El príncipe Harry habla de este presunto incidente en su autobiografía Spare, reporta The Guardian. Según narra Harry, la discusión ocurrió en su hogar en Londres en el 2019. William llegó a casa de Harry, en Nottingham Cottage, dentro de la propiedad del palacio de Kensington, visiblemente molesto, asegura su hermano menor. William llamó "difícil" y "brusca" a Meghan Markle, dice Harry, quien acusó a su hermano de actuar como "un heredero". William supuestamente le dijo que solo estaba tratando de ayudarlo, pero la tensión escaló y terminó en insultos entre los hermanos. Harry le dio un vaso de ague a su hermano, tratando de calmarlo. Luego Harry cuenta que su hermano lo agredió físicamente, y que todo pasó muy rápido. Supuestamente William lo agarró por el cuello de su camisa, le rompió un collar que tenía puesto y lo tiró al piso. Harry supuestamente cayó encima del pozuelo de agua del perro que se rompió y se le encajó en la espalda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Principe William Principe Harry Credit: (Chris Jackson/Getty Images) Según Harry, él estaba en shock, y su hermano lo incitó a pelear, como cuando eran niños, pero él se negó. Luego Harry cuenta que William regresó arrepentido y se disculpó. Hasta ahora el primogénito del Rey Carlos III no ha reaccionado a esta anécdota que cuenta su hermano en su autobiografía, que saldrá a la venta el 10 de enero. Según Harry, luego llamó a su terapista para que lo ayudara a procesar. Cuando Meghan Markle notó moretones y cortadas en su espalda, Harry le habló de la supuesta agresión de su hermano, lo cual la entristeció. Una pregunta que muchos se hacen es si el príncipe Harry asistirá a la coronación de su padre el 6 de mayo. En un trailer de una reciente entrevista con el periodista Tom Bradby de ITV News, Harry dice que "puedan pasar muchas cosas" de aquí a mayo, y que "la puerta siempre está abierta, la pelota está en su lado de la cancha", dijo sobre la familia real británica. Principe Harry Principe William Credit: (ERIC FEFERBERG/AFP via Getty Images) En otro avance de su entrevista con Bradby, Harry dice que quisiera reconciliarse con su padre y con su hermano.

