El príncipe Harry dice que su hermano William le gritó y cuenta porqué se sintió traicionado En su nuevo documental en Netflix, el príncipe Harry cuenta que su hermano William le gritó y se sintió traicionado por esta razón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el nuevo documental Harry & Meghan de Netlix, el príncipe Harry recuerda el día en que su hermano, el príncipe William, le gritó. La discusión ocurrió después de reunirse en Sandringham y después de que Harry anunciara a la Reina Isabel II la decisión suya y de Meghan Markle de retirarse de sus actividades como miembros de la familia real británica en enero del 2020. La reunión se dio una vez Meghan se había ido del Reino Unido a vivir a Canadá, dijo Harry. Meghan dice que se sintió dolida de no poder ser parte de esta conversación sobre "el futuro de tu vida". La reunión el 13 de enero del 2020, que duró unos 90 minutos, fue con su abuela, la Reina Isabel II, su padre —el ahora Rey Carlos— y su hermano William. Harry dice que guardaba recuerdos muy gratos de Sandrigham, donde había pasado muchas navidades, y ahora regresaba en "circunstancias muy diferentes". Según cuenta Harry en el documental, él sugirió llegar a un acuerdo en el que él y Meghan tendrían sus propios trabajos pero también trabajarían para apoyar a la Reina, manteniendo ciertos vínculos con la familia real. Al escuchar la propuesta de su hermano, el príncipe William comenzó a gritarle, asegura Harry. "Quedó claro rápidamente que esa meta no se podía discutir o debatir", dijo Harry. "Fue aterrorizante que mi hermano me gritara y que mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas y que mi abuela se sentara ahí callada escuchando todo". Principes harry y William Credit: (STEFAN WERMUTH/AFP via Getty Images) Lo más triste, dice Harry, fue ver la división entre él y su hermano, que ahora está "del lado de la institución". Harry dice que lo entiende de cierta manera, porque William sabe que es el heredero del trono y que la realeza debe sobrevivir. En marzo del 2020, la pareja se despidió de sus activadas como miembros de la realeza y se mudaron a California. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Princesa Diana, hijos Harry y William Credit: (Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images) El príncipe Harry reveló que su hermano William rompió un pacto entre ellos, que era que nunca usarían sus cargos para hacerse daño uno al otro. Y ver cómo su hermano violó ese pacto le "rompió el corazón", asegura Harry. Además revela que él no firmó la carta donde la familia real afirmó en el 2020 que el "bullying" no fue lo que llevó a los duques de Sussex a separarse de la realeza. "No podía creerlo. Nadie me pidió permiso para poner mi nombre en una declaración así", recuerda. Dice que al contarle lo que había pasado a Meghan Markle, ella se echó a llorar. "Ellos estaban felices de mentir para proteger a mi hermano. Y sin embargo, durante tres años, nunca quisieron decir la verdad para protegernos a nosotros". Fue entonces que Harry vio que no tenía más opción que irse. "Dije: 'tenemos que irnos de aquí'", recuerda el padre de Archie y Lilibet. El documental Harry & Meghan está disponible en Netflix.

