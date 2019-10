El príncipe Harry explota y defiende a Meghan Markle en un duro comunicado donde anuncia demanda legal contra una famosa publicación Con profundo dolor, el duque de Sussex cuenta la pesadilla que vive su familia y cómo este acoso a su esposa le recuerda al momento más duro de su vida: la pérdida de su madre Lady Di. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es poco habitual que los miembros de cualquier casa real hagan público su sentir ante lo que se dice de ellos en la prensa. Pero el príncipe Harry ya no puede más y ha compartido un comunicado muy íntimo y personal donde ha expresado el dolor que él y su esposa Meghan Markle están sufriendo tras el acoso de los tabloides. El feliz papá considera que se han pasado todos los límites y con estas palabras ha defendido con uñas y dientes a su esposa anunciando que tomarán acciones legales contra el periódico The Mail on Sunday. Dicha publicación compartía en sus páginas una carta privada de Meghan a su padre a principios de año y eso ha sido la gota que ha colmado el vaso. “Llega un punto en el que lo único que hay que hacer es enfrentarse a este comportamiento porque destruye a personas y destruye vidas”, escribió tajante. Un comunicado lleno de sinceridad donde hace mención a uno de los episodios más duros de su vida, la pérdida de su madre, la princesa Diana. El acoso que vive ahora su esposa le recuerda al sufrido por su progenitora, algo que no está dispuesto a experimentar nuevamente. “He visto lo que sucede cuando alguien a quien amo se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no son tratados como una persona real”, expresa a corazón abierto. “Mi miedo más profundo es que la historia se repita. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas”, añadió. Image zoom Tim Graham / Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A partir de ahora los duques emprenderán las acciones legales que sean necesarias para defender el honor de su familia y en este caso de Meghan que en los últimos tiempos se ha convertido en el punto de mira de la prensa británica. Su primera demanda ha sido contra el periódico citado por “mal uso de la información privada, infracción de los derechos de autor y violación de la Ley de Protección de Datos de 2018”, ha concluido. Un escrito que representa una gran prueba de amor de Harry a su mujer y madre de su hijo que ha impactado al mundo por su humanidad y valentía. Advertisement EDIT POST

