El príncipe Harry celebra su cumpleaños más triste. Repasamos momentos memorables con su abuela y su madre Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Principe Harry Credit: (Stuart C. Wilson - WPA Pool / Getty Images) A pocos días de la muerte de su abuela, la reina Isabel II, el príncipe Harry cumplió 38 años, hoy 15 de septiembre. El hijo menor de la princesa Diana sin duda ha pasado un cumpleaños lleno de nostalgia, sin dos de las mujeres más importantes de su vida: su abuela y su madre. Empezar galería Momentos felices Meghan Markle Reina Isabel Credit: (Jeff J Mitchell/Getty Images) El príncipe Harry expresó su tristeza tras la muerte de su abuela, la reina Isabel II, a sus 96 años, pero agradeció momentos felices junto a ella, como cuando la reina conoció a Meghan Markle, su esposa, y a sus bisnietos Archie y Lilibet, hijos de Harry. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina de corazones Principe Harry Princesa Diana Credit: (Georges De Keerle/Getty Images) Harry era muy cercano a su madre, la princesa Diana. Sin duda su muerte el 31 de agosto de 1997 en un choque automovilístico fue un gran golpe emocional para él. 2 de 6 Ver Todo Amores eternos princesa diana Credit: (John Shelley Collection/Avalon/Getty Images) El príncipe Harry ha tenido un cumpleaños fuera de lo común este año, sumido en el duelo de la muerte de su abuela. Junto a su hermano, el príncipe William, caminaron por Londres detrás del féretro de su abuela, como hicieron años atrás, en la procesión después de la muerte de su madre Diana. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Lazos de sangre Principe Harry Principe William Reina Isabel Credit: (Tim Graham Photo Library via Getty Images) Los hermanos se han mostrado unidos tras la muerte de su abuela, la reina Isabel. 4 de 6 Ver Todo Lindos recuerdos Reina Isabel Credit: (Tim Graham Photo Library via Getty Images) La reina Isabel fue una persona fundamental en las vidas de los príncipes Harry y William desde que eran niños. Los hermanos también eran muy cercanos a su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo, quien murió el año pasado. 5 de 6 Ver Todo Cumpleañero Principe Harry Meghan Markle Credit: (Samir Hussein/WireImage) Sin duda el amor de su esposa Meghan Markle y sus hijos es el mejor regalo para el príncipe Harry. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

