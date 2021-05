El príncipe Harry culpa a su padre, el príncipe Charles, por hacerlo "sufrir" cuando era niño El príncipe Harry habló sin filtros sobre su niñez y culpa a su padre, el príncipe Charles, por hacerlo sufrir. Mira sus impactantes declaraciones. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El príncipe Harry culpa a su padre, el príncipe Charles, por hacerlo "sufrir" cuando era niño. "Mi padre me decía cuando yo era más chico...'Bueno, fue así para mí, así que va a ser así para tí'", dijo el duque de Sussex, de 36 años. Las declaraciones son parte del documental The Me You Can't See sobre la salud mental de Apple TV+. "Eso no tiene sentido —solo porque tú sufriste, eso no significa que tus hijos tiene que sufrir, de hecho, es todo lo opuesto", añadió el esposo de Meghan Markle. "Si tú sufriste, haz todo lo que puedes para asegurarte de que, a pesar de las experiencias negativas que tú tuviste, puedes arreglarlo para tus hijos", dijo el padre de Archie, de 2 años, quien espera su primera hija con Markle este verano. "¿A caso no se trata de romper el ciclo?", reflexionó en el documental. "¿No se trata de que la historia no se repita?" Harry también revela que se sentía "atrapado" dentro de la familia real y critica a su familia por tratar de convencerlo de quedarse dentro de la realeza aunque su esposa Meghan Markle estaba considerando el suicidio por lo deprimida que se sentía ahí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Prince Harry And Charles Credit: (Tim Graham Photo Library via Getty Images) Harry reconoció que la idea de "perder a otra mujer en mi vida" —tras la trágica muerte de su madre, la princesa Diana de Gales, en un accidente automovilístico en París en 1997—era algo devastador para él. Prince Charles prince Harry Credit: (Mirrorpix/Getty Images) De su madre, Diana, el príncipe Harry guarda gratos recuerdos. En el mismo documental, Harry se emociona al contar que una de las primeras palabras de su hijo Archie fue "abuela". Prince Harry Prince Charles Credit: (Anwar Hussein/Getty Images) "Tengo una foto de ella en su cuarto de bebé y fue una de las primeras palabras que él dijo —además de 'mama,' 'papa,' fue 'abuela', abuela Diana", dijo sobre su hijo. "Es algo tan dulce, pero a la misma vez, me pone muy triste porque ella debería estar aquí", dijo sobre Diana, quien murió a sus 36 años, antes de poder conocer a sus nietos.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El príncipe Harry culpa a su padre, el príncipe Charles, por hacerlo "sufrir" cuando era niño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.